Makan Pelan-pelan Bantu Turunkan Berat Badan

Jakarta: Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga berat badan. Salah satunya, makan dengan lambat.



Menurut periset Jepang, makan secara perlahan berkaitan dengan pinggang yang lebih kecil dan kegemukan yang lebih rendah.

Jika dibandingkan dengan orang yang melahap makanannya, mereka yang makan dengan kecepatan normal 29 persen lebih kecil kemungkinannya mengalami obesitas. Potensi akan bertambah jika mereka makan secara perlahan, hingga 42 persen lebih kecil kemungkinannya mengalami obesitas.Meskipun begitu, Dr Haruhisa Fukuda, salah satu peneliti menyebutkan, hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan sebab-akibat antara kecepatan makan dengan berat badan.Lebih jauh, Fukuda menjelaskan bahwa temuan tersebut berdasarkan analisis data asuransi kesehatan 60.000 penderita diabetes di Jepang yang telah membuat klaim asuransi dan melakukan pemeriksaan rutin antara tahun 2008 dan 2013.Pemeriksaan tersebut mencakup pengukuran ukuran berat dan ukuran pinggang dan hasil tes fungsi darah, urine, dan hati. Peserta juga ditanyai tentang gaya hidup mereka, termasuk kebiasaan makan dan tidur serta penggunaan alkohol dan tembakau.Pada awal penelitian, lebih dari 22.000 orang secara rutin makan dengan cepat. Sementara hampir 33.500 orang makan dengan kecepatan normal dan hampir 4.200 lainnya makan lebih lambat.Hasilnya, ukuran pinggang peserta yang makan dengan cepat lebih besar di antara mereka yang makan perlahan atau dengan kecepatan normal.Meski tidak bisa membuktikan sebab akibat, Dr David Katz, direktur Pusat Penelitian Pencegahan Yale-Griffin di Derby, Conn menyebut bahwa makan perlahan mungkin sangat berperan dalam mengurangi obesitas."Praktik yang memberlakukan beberapa perhatian dan disiplin dalam makan dapat membantu menurunkan berat badan dan tetap sehat," kata Katz. Dia juga presiden American College of Lifestyle Medicine.Selain itu, penelitian sebelumnya juga telah menghubungkan makan dengan cepat berhubungan dengan gangguan glukosa dan resistensi insulin. Alasanya, orang yang makan dengan cepat cenderung mengkonsumsi makanan lebih banyak sebelum merasa kenyang."Makan lambat memiliki kelebihan dan kekurangannya," kata Samantha Heller, ahli gizi klinis senior di New York University Medical Center di New York City.Heller menyebutkan, makan dengan lambat memberi waktu kepada tubuh untuk mendapatkan rasa puas dan kenyang, jadi kita cenderung untuk makan lebih sedikit."Kami lebih cenderung menikmati rasa, tekstur, rasa halus dan nuansa makanan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan lebih lamban mengonsumsi lebih sedikit kalori, meningkatkan perasaan kenyang, dan mengurangi rasa lapar," ujar dia.(DEV)