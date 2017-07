3 Sebab Sakit Ginjal pada Anak

Metrotvnews.com, Jakarta: Gagal ginjal biasanya disebut dengan "silent disease" karena gejala awalnya sulit untuk diketahui. Gagal ginjal adalah kondisi yang berlangsung disepanjang hidup dan tidak bisa disembuhkan.



Namun beberapa tipe dari gagal ginjal dapat dilakukan perawatan, terutama jika diketahui lebih awal, oleh karena itu penting agar gejala awal dan faktor risiko dikenali gagal ginjal dikenali.

"Berdasarkan laporan dari National Institute of Diebetes and Digestive and Kidney Disease from US Department of Health and Human Services pada bulan Maret 2014, penyebab gagal ginjal pada anak usia dibawah 4 tahun adalah karena adanya kelainan ginjal dan adanya riwayat keturunan gagal ginjal," sebut rilis Peritoneal Dialisis: Membantu Anak Indonesia Yang Sakit Ginjal Untuk Menjalani Hidup yang Fleksibel dan Independen yang diterima Metrotvnews.com.Pada usia 5-14 tahun, gagal ginjal disebabkan oleh adanya penyakit keturunan, sindrom nefrotik, dan penyakit sistemik.(TIN)