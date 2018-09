Selain Menghidrasi Tubuh, Air Kelapa Efektif Mencegah Batu Ginjal

Jakarta: Air kelapa adalah salah satu cairan menyegarkan yang nikmat dikonsumsi saat cuaca panas. Bahkan, selain melepas dahaga, minuman ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.



Berikut adalah beberapa manfaat air kelapa bagi tubuh secara keseluruhan seperti dilansir The Health Site.

Kalium, mineral yang memicu impuls listrik di tubuh, sangat bagus untuk menurunkan tekanan darah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam The Western Indian Medical Journal menemukan bahwa air kelapa memiliki efek positif pada orang yang menderita hipertensi. Terbukti bahwa setelah konsumsi, tekanan darah sistolik berkurang rata-rata sebesar 70 persen.Air kelapa bisa digunakan sebagai minuman yang menghidrasi, terutama setelah olahraga. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Southeast Journal of Tropical Medicine dan Public Health menyimpulkan bahwa air kelapa meningkatkan toleransi volume sehingga dapat minum lebih banyak.Studi lain yang diterbitkan dalam Journal of Physiological Antropology and Applied Human Science membuktikan bahwa air kelapa memiliki kemampuan untuk mengembalikan mineral yang hilang selama berkeringat.Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Official Journal of the Brazilian Society of Urology melakukan penelitian pada tikus dengan batu ginjal dan menemukan bahwa air kelapa mencegah kristal menempel pada ginjal dan bagian lain dari saluran kemih yang dapat menyebabkan munculnya batu ginjal.Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa air kelapa dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan tanda-tanda kesehatan lainnya pada hewan diabetes. Dalam sebuah penelitian, tikus diabetes yang diberi air kelapa memiliki kadar gula darah yang lebih baik daripada tikus diabetes lainnya.Penelitian yang sama juga menemukan bahwa tikus memiliki kadar hemoglobin A1c yang lebih rendah, indikator kontrol gula darah jangka panjang. Studi lain menemukan bahwa memberikan air kelapa pada tikus dengan diabetes menyebabkan peningkatan kadar gula darah dan pengurangan penanda stres oksidatif, termasuk malondialdehyde (MDA).