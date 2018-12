Alasan Tangan Anda Berkeringat ketika Gugup

Jakarta: Tangan yang berkeringat pasti pernah dialami oleh semua orang. Menurut para ahli, itu adalah respons yang normal terhadap situasi yang menimbulkan stres. Namun apakah alasan dibalik terjadinya hal tersebut? Berikut ini adalah penjelasannya.



Tujuan utama dari berkeringat adalah untuk mendinginkan suhu tubuh Anda, itulah mengapa tubuh Anda berkeringat ketika merasa kepanasan atau setelah berolahraga.

(Dalam situasi di mana Anda gugup atau stres, keringat ini sering kali muncul dalam bentuk tangan yang berkeringat karena ada konsentrasi kelenjar keringat yang lebih tinggi di telapak tangan Anda. Foto: Kevin Grieve/Unsplash.com)

Selain itu, tubuh Anda juga memicu respons untuk berkeringat ketika berada pada mode "fight or flight" dari situasi yang membuat Anda merasa stres atau terancam, kata Darria Long Gillespie, asisten profesor klinis di University of Tennessee School of Medicine."Dan karena tubuh Anda tidak bisa membedakan perbedaan antara pemicu stres seperti rasa takut ketika bertemu hewan buas atau rasa gugup ketika harus berbicara di depan umum maka tubuh akan merespons dengan cara yang sama, yang menyebabkan Anda berkeringat," ujar Long Gillespie.(Baca juga: Mengapa Wanita Berkeringat Lebih Banyak Ketika Sedang Menstruasi? Marlyanne Pol-Rodriguez, seorang dermatolog di Stanford Health Care, mencatat bahwa keringat dapat dirangsang oleh sistem saraf simpatetik Anda, yang bertanggung jawab atas respons fight-or-flight dan membantu Anda berfungsi lebih efektif pada saat-saat bahaya.Dan mengapa terjadi di tangan? Mereka mungkin menjadi pusat tempat berkumpulnya keringat karena dengan sedikit kelembapan di telapak tangan Anda sudah cukup untuk meningkatkan cengkeraman Anda, kata Pol-Rodriguez.Keringat cenderung menyatu di tempat-tempat tertentu dan tangan adalah salah satunya.Dalam situasi di mana Anda gugup atau stres, keringat ini sering kali muncul dalam bentuk tangan yang berkeringat karena ada konsentrasi kelenjar keringat yang lebih tinggi di telapak tangan Anda dan pada telapak kaki Anda, dan beberapa bagian wajah dan ketiak, kata Pol-Rodriguez.Pol-Rodriguez mengatakan bahwa telapak tangan yang berkeringat adalah respons emosional dan dapat dipicu oleh perasaan seperti ketakutan atau kecemasan. "Berkeringat cenderung dikendalikan oleh hipotalamus di otak dan begitu juga jenis proses hipotalamus yang menandakan emosi dan menerjemahkannya ke dalam peningkatan keringat," jelasnya.(TIN)