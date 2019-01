5 Makanan yang Memiliki Kandungan Garam Tinggi

Jakarta: Kandungan garam atau sodium dalam makanan mungkin akan sulit dihindari, namun ada beberapa makanan yang memiliki kandungan sodium atau garam yang lebih banyak dari makanan lainnya.



Kandungan garam yang terdapat dalam makanan memang sangat penting. Tapi di satu sisi kelebihan asupan garam juga sering dikaitkan dengan penyakit darah tinggi. Tentunya hal tersebut dapat memberi efek buruk pada tubuh Anda juga.

Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa makanan yang tidak Anda sadari ternyata memiliki kandungan garam yang cukup tinggi.Cottage cheese dengan buah-buahan mungkin menjadi camilan atau makan siang favorit banyak orang. Namun jika Anda ingin menurunkan kandungan garam, sebaiknya mengurangi konsumsi makanan ini karena mereka sebenarnya makanan yang mengandung banyak sodium.Cottage cheese memiliki setidaknya 400 mg natrium per setengah cangkir. Untuk pengganti yang lezat, cobalah Greek Yogurt. Anda akan mendapatkan lebih banyak protein, kalsium, vitamin D, dan sebagai bonus, probiotik yang baik untuk usus Anda.Menurut Paul Salter, MS, RD, editor nutrisi untuk bodybuilding.com, oatmeal instan memiliki kandungan sodium sebanyak 200 mg per porsi. Lebih banyak dibandingkan dengan gandum tawar yang tidak memiliki kandungan natrium sama sekali.Jika oatmeal tawar tidak begitu menggoda selera Anda, bisa dicoba dengan menambahkan Greek Yogurt atau kayu manis untuk menambah rasa.Bahkan setelah melakukan olahraga berat di gym, Anda mungkin tidak membutuhkan minuman berenergi untuk menggantikan asupan natrium pada tubuh Anda. Air putih atau air kelapa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian natrium Anda."Minuman-minuman itu dibuat untuk pelatihan atlet pada level tinggi untuk waktu yang lama," kata Alysha Coughler, RD, dari buildmybodybeautiful.com.Menurut Asvini Mashru RD, dari Wellness Nutrition Concepts, membeli sayuran kaleng secara segar atau beku tanpa garam tambahan adalah pilihan yang lebih baik.Tetapi jika Anda ingin tetap menggunakan sayuran kaleng, pilihlah yang tidak mengandung garam tambahan atau yang memiliki kandungan natrium yang lebih sedikit."Tidak banyak yang menyadari berapa banyak garam yang bersembunyi dalam pilihan sereal yang terlihat sehat," kata Coughler.Banyak orang yang keliru dengan istilah seperti "alami," "biji-bijian utuh," atau "kaya serat," sehingga lalai memeriksa kandungan natrium di dalamnya. Perlu diketahui, satu cangkir sereal bisa mengandung sekitar 240 - 270 mg natrium per setengah cangkir.(FIR)