Tips Menjaga Kesehatan Selama Masa Kehamilan

Jakarta: Kehamilan menjadi salah satu fase kehidupan yang dinanti kaum perempuan. Sudah sewajarnya bila calon ibu berupaya semaksimal mungkin utuk menjaga kehamilannya agar tubuh tetap sehat dan bugar.



Biasanya ibu hamil (bumil) akan menghindari beberapa hal yang berpotensi membahayakan kandungan, seperti berhenti merokok atau tidak terpapar asap rokok, tidak minum alkohol, mengonsumsi vitamin, dan memperhatikan asupan nutrisi.

Selain itu, di bawah ini ada beberapa cara agar bumil bisa menjalani kehamilannya dengan sehat.Ketika Anda hamil, akan banyak perubahan dalam tubuh, begitu juga dengan kebutuhan nutrisinya. Saat mengandung, bayi Anda membutuhkan asupan untuk menunjang tumbuh kembangnya, sehingga Anda perlu mendapat nutrisi penting seperti asam folat, kalsium dan zat besi. Biasanya dokter akan memberikan Anda vitamin prenatal. Bila Anda mual setelah meminumnya, coba konsumsi pada malam hari atau diselingi dengan camilan ringan.Aktif berolahraga penting untuk kesehatan dan membantu Anda mengurangi stres, mengendalikan berat badan, meningkatkan mood dan mendapat kualitas tidur lebih baik. Ada baiknya bila Anda mengikuti kelas senam kehamilan atau berjalan kaki setidaknya 15-20 menit setiap hari pada pagi hari. Pilates, yoga dan berenang juga bisa dijadikan pilihan. Namun sebelumnya Anda harus konsultasikan dengan dokter, di usia kehamilan berapa sebaiknya olahraga dan dengarkan tubuh Anda, jangan berlebihan.Menghadiri kelas persalinan akan membantu Anda merasa lebih siap untuk melahirkan dan menggali banyak informasi seputar persalinan. Anda tak hanya punya kesempatan untuk belajar lebih soal persalinan dan merawat bayi, namun Anda juga bisa berbagi pengalaman seputar kehamilan dengan peserta lainnya maupun instruktur.Perempuan yang sedang hamil wajar jika berat badannya akan melonjak. Tapi jika berlebihan, justru akan berisiko pada ibu dan bayi. Sebaliknya, jika kekurangan berat badan pun, berisiko membuat bayi dilahirkan dengan berat badan rendah. Belum lama ini Institute of Medicine (IOM) mengeluarkan pedoman kenaikan berat badan selama hamil berdasarkan Indeks Masa Tubuh (IMB) wanita sebelum hamil dan saat hamil, yakni:-Berat badan kurang: tambahkan 28-40 pon (12-18 kg)-Berat normal: tambahkan 25-35 pon (11-15 kg)-Kegemukan : tambahkan 15-25 pon (6-11 kg)-Obesitas: tambahkan 11-20 pon (4-9 kg)Seiring bertambahnya usia kehamilan, berpengaruh juga pada kaki Anda. Hal tersebut terjadi karena kenaikan berat badan secara alami sehingga memberikan tekanan pada telapak kaki. Biasanya kaki ibu hamil akan menjadi bengkak, maka disarankan agar Anda membeli alas kaki yang baru. Pilihlah sepatu yang nyaman dikenakan dan naikkan ukurannya. Pastikan juga Anda tidak menggantungkan kaki untuk menghindari kelelahan dan pembengkakan pada kaki, telapak kaki serta pergelangan kaki.Dalam sebuah studi pada 2007 lalu terhadap 12 ribu anak, peneliti menemukan bahwa anak-anak yang ibunya makan banyak ikan selama hamil memiliki IQ lebih tinggi. Hal ini disebabkan ikan mengandung omega 3 tinggi yakni nutrisi penting untuk perkembangan otak. Food and Drug Administration (FDA) merekomendasikan bahwa wanita hamil sebaiknya makan tidak lebih dari 12 ons per minggu. Anda bisa mengonsumsi ikan tuna, udang, salmon atau lele. Hindari ikan todak, hiu dan mackerel yang mengandung merkuri tinggi dan membahayakan janin.Selain minum 8-10 gelas air setiap hari, Anda juga harus makan lima atau enam makanan seimbang yang kaya akan asam folat. Contohnya asparagus, sayuran hijau. lentil, gandum utuh, jeruk, kacang-kacangan dan lainnya. Asam folat ini penting untuk perkembangan tabung saraf bayi yang juga berhubungan dengan tulang sumsum dan juga pembentukan sel darah merah.Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan asam folat dan nutrisi lainnya dari susu Prenagen Mommy. Minuman khusus ibu hamil ini tak hanya mengandung asam folat saja, melainkan juga kalsium, vitamin D, mikroenkapsulasi zat besi, protein, magnesium, fosfor, omega 3 dan 6 serta inulin.Anda pun bisa memilih beberapa varian rasanya, yakni cokelat, vanila, moka, stroberi dan kacang hijau. Bagi Anda yang sering bepergian, Prenagen Mommy juga tersedia dalam kemasan UHT sehingga Anda tetap bisa mendapat manfaat kebaikannya.