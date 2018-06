4 Makanan Ini Bisa Sebabkan Keracunan jika Tidak Dimasak dengan Benar

Jakarta: Setiap bahan masakan memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Jika salah mengolahnya, alih-alih memberikan manfaat bagi tubuh, bisa menyebabkan keracunan.



Dilansir dari Reader's Digest, berikut makanan yang harus diolah dengan benar.

1. Hati ayamMenurut Patricia Griffin, MD, kepala U.S. Centers for Disease Control and Prevention's Enteric Diseases Epidemiology Branch, hati ayam termasuk makanan berisiko jika tidak dimasak dengan benar karena mengandung bakteri campylobacter. Untuk mencegah kontaminasi, ketika memasaknya, hati ayam harus mencapai suhu internal 165 derajat F.2. TunaIkan yang tidak disimpan dengan benar dapat mengembangkan sesuatu yang disebut scombroid poisoning. Tuna sangat rentan terhadap jenis keracunan ini. Jika Anda memasaknya sendiri, bawalah ikan ke dalam kulkas secepat mungkin. Ikan mentah harus dimasak hingga 145 derajat F.3. KecambahLingkungan lembab yang diperlukan untuk pertumbuhan kecambah, biasanya juga tempat yang paling baik untuk bakteri tumbuh dan berkembang biak. Cara terbaik untuk mengonsumsinya agar tidak keracunan adalah dengan memasaknya sampai benar-benar matang.4. MelonBuah-buahan seperti melon atau semangka sering sekali tidak Anda perhatikan kebersihannya. Padahal ketika Anda mengupas kulitnya, mungkin saja pisau yang Anda gunakan dapat terkena patogen yang terdapat di kulit dan tidak sengaja terkena daging buah."Jangan hanya membilas semangka Anda, tapi juga gosok dan bersihkan kulit sebaik mungkin sebelum Anda memotongnya," kata Dr Diez-Gonzalez, profesor dan direktur dari Center for Food Safety at the University of Georgia.(DEV)