Lima Tips Traveling Aman bagi Bumil

Bepergian atau traveling ketika sedang dalam keadaan hamil dapat membuat perjalanan Anda menjadi lebih sulit. Meski babymoon dapat meningkatkan kebahagiaan ibu hamil, ada banyak hal yang harus Anda siapkan dan pertimbangkan sebelum merencanakan traveling.



Dikutip dari Romper, berikut hal-hal yang perlu Anda perhatikan.

"Studi menunjukkan bahwa sebanyak dua pertiga wanita hamil menjadi lebih sensitif dan reaktif terhadap aroma di sekitar mereka ketika mereka hamil," menurut survei What to Expect.Berada di ruang kecil seperti kabin pesawat, kereta api, atau bus dapat membuat Anda tidak nyaman. Jadi, cobalah membawa sesuatu yang bisa memberikan aroma yang menenangkan dan Anda suka, seperti kayu manis, mint, atau bedak bayi."Pada penerbangan yang lama, wanita yang sedang hamil memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami pembekuan darah di kaki yang bisa berdampak pada paru-paru. Ketika di dalam mobil untuk waktu yang lama, kami selalu meminta pasien untuk berhenti setiap jam, atau setiap setengah jam di pesawat untuk keluar dari kursi dan meregangkan kaki mereka," ujar Dr. Erin Duncan, MD, MPH dari Atlanta Gynecology and Obstetrics.Melakukan penerbangan sesekali ketika sedang hamil masih wajar. Namun, terlalu sering melakukan penerbangan ketika sedang hamil bisa membuat Anda terkena radiasi kosmik yang tidak aman selama kehamilan pada tingkat tinggi, menurut Web MD."Seringnya penerbangan domestik dengan ketinggian rendah atau beberapa penerbangan internasional ketinggian tinggi dapat meningkatkan risiko janin terkena kanker selama masa kanak-kanak," menurut Web MD.Melakukan packing dengan baik ketika sedang hamil adalah ide cerdas saat hamil. Dengan cara itu, jika Anda melakukan packing dengan baik Anda bisa dengan mudah menemukan obat-obatan yang dibutuhkan ketika terjadi suatu kejadian darurat."Pastikan Anda membawa barang-barang anti-mual untuk mencegah mual yang Anda mungkin terasa selama perjalanan," tulis Mom Junction.Membawa catatan kesehatan yang didapat dari dokter pribadi Anda selama kehamilan dapat berguna untuk melakukan diagnosis yang tepat ketika terjadi keadaan darurat yang bisa terjadi kapan saja kepada Anda.