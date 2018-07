Mengenal 10 Kosa Isyarat Kecantikan

Jakarta: Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) dan L'oreal Indonesia mengembangkan dan menyosialisasikan 10 kosa isyarat kecantikan pada Selasa 24 Juli 2018 lalu. Seperti apakah itu? Berikut kosa isyaratnya:



1. Blush on

Blush on adalah perona pipi yang untuk membuat penampilan lebih muda dan menegaskan bentuk tulang.

(Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) dan L'oreal Indonesia mengembangkan dan menyosialisasikan 10 kosa isyarat kecantikan. Foto: Dok. Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan)

(Salah satu kosa isyarat kecantikan adalah contouring. Kosa isyaratnya yaitu menyempitkan pipi dengan empat jari menyatu dan mengarah miring ke atas. Foto: Dok. Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan)

Menyempitkan pipi dengan jari jempol dan telunjuknya menyatu dan mengarah miring ke atas.Eyeliner adalah pembingkai mata untuk membuat tampilan mata lebih besar, tegas, dan dramatis.Satukan jari jempol dan telunjuk kemudian arahkan dari ujung mata ke pinggir mata.(Baca juga: Angkie Yudistia, Tunarungu yang Sukses pada Usia Muda Make up ini digunakan pada kelopak mata dan bawa alis agar mata terlihat lebih menonjol.Jari telunjuk mengarah ke kelopak mata dari ujung ke pinggir mata.Alas make up supaya kulit nampak halus dan mulus. Diaplikasikan pada seluruh permukaan wajah dan leher.Jari telunjuk menepuk-nepuk bagian atas tulang pipi.Pewarna bibir.Jari Jempol dan telunjuknya membuat gerakan melingkar dari bagian bibir kiri bawah sampai bibir kiri atas.Teknik memberikan ilusi sehingga menonjolkan fitur wajah.Tunjuk satu jari di atas tulang pipi kemudian melambai ke atas sebagai bentuk isyarat dari pantulan.Mempertebal bulu mata untuk memperindah bagian mata.Jari telunjuk mengarah ke mata dan membuat gerakan memutar ke atas.Set make up yang biasanya digunakan pada daerah T-zone dan bawah mata.Pakai tiga jari tangan kanan untuk menepuk-nepuk tulang pipi.Teknik ini untuk membuat wajah semakin mengilap. Biasanya diaplikasikan pada atas pipi, depan tulang hidung, dagu, dan tulang alis.Tunjuk satu jari di atas tulang pipi kemudian telapak tangan ke atas sebagai bentuk isyarat dari menonjolkan.Teknik menonjolkan bagian wajah tertentu dengan menggunakan bedanya atau krim contour.Menyempitkan pipi dengan empat jari menyatu dan mengarah miring ke atas.(TIN)