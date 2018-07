Mengapa Minuman Vitamin C Cenderung Berkarbonasi?

Jakarta: Beberapa produk minuman vitamin C cenderung mengandung soda. Mengapa demikian?



"Soda dalam produk minuman kami berguna untuk menjaga vitamin C," ujar Ricky Suhendar selaku Direktur Corporate Communication PT. Amerta Indah Otsuka dalam peluncuran minuman Oronamin C, Jakarta, Kamis 5 Juli 2018.

Ia menjelaskan, vitamin C tergolong sensitif dan mudah teroksidasi. Oleh karena itu, soda digunakan untuk menjaga kualitas dan menghindari oksidasi pada vitamin C dalam minuman tersebut.Selain itu, kemasan botol kaca pada Oronamin C juga disesain berwarna gelap dengan tujuan tidak merusak vitamin C sehingga tetap stabil meski terkena paparan cahaya matahari.Lalu, apakah minuman tersebut aman untuk anak-anak dan ibu hamil?"Minuman ini tanpa bahan pengawet, pewarna sintetis, dan pemanis buatan. Jadi aman untuk anak yang sudah diperbolehkan makan seperti orang dewasa," terang Ricky.Demikian pula dengan ibu hamil, tetapi sebaiknya dikonsultasikan lebih dulu dengan tenaga profesional.(DEV)