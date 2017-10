Hal-hal yang Dapat Menghilangkan Rasa Galau

Metrotvnews.com, Jakarta: Galau adalah saat dimana pikiran Anda sedang merasa kacau. Perasaan yang gundah gulana atau perasaan yang tidak menentu ketika seseorang menghadapi situasi tertekan.



Jika perasaan galau tersebut tidak cepat-cepat ditangani dengan baik, tentunya akan berdampak negatif pada tubuh Anda. Tidak hanya dari segi psikologi saja yang akan berpengaruh, namun juga dari segi fisik pun akan terkena dampaknya jika perasan galau tersebut tidak segera ditangani.

Dibawah ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa galau sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan baik itu kesehatan fisik ataupun kesehatan psikis Anda:Menurut penelitian dan para ahli, cokelat sangat baik untuk jantung, sirkulasi darah dan otak, dan disebutkan juga bahwa cokelat juga bermanfaat dalam menangani autisme, obesitas, dan diabetes.Mengonsumsi es krim merangsang hormon trombotonin, hormon yang memberikan perasaan bahagia dan membantu mengurangi tingkat stres pada tubuh. Es krim juga berasal dari susu yang mengandung L-triptophane yang merupakan obat penenang alami dan merelaksasi sistem saraf.(Baca juga: Yang Terjadi di Dalam Tubuh Anda Saat Galau dan Patah Hati Lagu-lagu EDM dapat secara efektif menghilangkan kelelahan akibat berolahraga dan gejala kelelahan yang disebabkan oleh kerja monoton. Mendengarkan musik dapat membangkitkan energi dan meningkatkan produktivitas. Sebuah laporan dalam Journal of Neuroscience of Behavior and Physiology menyimpulkan bahwa kemampuan seseorang untuk mengenali gambar, termasuk huruf dan angka lebih cepat saat sambil mendengarkan musik.Berkumpul bersama teman-teman dapat mengurangi rasa galau. Menceritakan masalah Anda kepada teman-teman terdekat Anda dapat meringankan perasaan dan beban yang Anda miliki.Melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, naik gunung bersama teman-teman dekat sampai berolahraga dapat melupakan Anda dari rasa galau yang Anda miliki. Melakukan beragam kegiatan dapat mengalihkan perasaan galau Anda.(TIN)