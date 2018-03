4 Tips Awet Muda dari Jane Seymour

Jakarta: Usia Jane Seymour memang sudah hampir masuk kepala tujuh. Namun, mantan Gadis Bond ini masih tampak awet muda. Apa rahasianya?



Aktris yang pernah memiliki peran di sejumlah film seperti Dr. Quinn, Medicine Woman, Live and Let Die, dan East of Eden ini mengakui dirinya merasa lebih seksi dibandingkan saat ia masih muda.

Seymour merasa saat ini adalah fase terbaik dalam hidupnya."Saya tidak mencoba membuktikan apapun kepada siapapun saat ini. Saat masih muda, semua tentang 'hei, lihat aku.' Sekarang aku tidak berusaha membuktikan apapun kepada orang lain," ujarnya.Untuk tampil awet muda tentu tak datang dari pikiran yang sehat saja. Beberapa hal ini menjadi kunci sehat dan awet muda Jane Seymour, dilansir dari Prevention.Wanita 67 tahun ini telah rutin melakukan pilates selama 30 tahun. Manfaat utama dari pilates memang berfokus untuk membangun kekuatan tubuh lewat latihan keseimbangan, peregangan, serta pernapasan yang tepat.Seymour mengaku tidak makan junk food apapun. Sebagai gantinya, ia makan sayur-sayuran sebagai camilan."Saya pernah mencoba botox dan tidak menyukainya. Saya bisa mengenalinya (botox) di wajah saya dan orang lain, dan saya lebih suka menjadi diri saya sendiri," ujarnya.Ibu empat orang anak dan tiga orang cucu ini mengaku kerap menghabiskan waktu bersama keluarganya."Keajaiban kecil ini membuat saya merasa hidup. Mereka membuat saya sadar bahwa saya harus tetap sehat," pungkasnya.(DEV)