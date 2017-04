Waspada, Keringat di Malam Hari Bisa Pertanda Penyakit Serius

Metrotvnews.com, Jakarta: Berkeringat bisa jadi pertanda baik untuk kesehatan. Namun, mengeluarkan keringat yang berlebihan terutama di malam hari bisa jadi pertanda adanya kondisi medis atau penyakit dalam tubuh Anda.



Bagi wanita yang memasuki usia lanjut, menopause atau perimenopause bisa jadi penyebab yang sering dipikirkan saat berkeringat di malam hari.

Sebuah studi di Annals of Human Biology menemukan 36 persen wanita menopause mengeluarkan keringat di malam hari. Alkohol dapat memperburuk keringat di malam hari.Tetapi, Anda harus mengetahui bahwa menopause bukanlah satu-satunya penyebab Anda berkeringat setiap malam. Berikut adalah beberapa alasan Anda berkeringat di malam hari.Wanita paruh baya yang sering berkeringat di tengah malam berisiko lebih besar untuk penyakit kardiovaskular. Studi dari International Journal of Obstetrics and Gynecology menemukan peningkatan risiko ini untuk CVD, setelah memperhitungkan status menopause, usia, tekanan darah tinggi, diabetes dan gaya hidup.Jika tubuh Anda tengah melawan penyakit atau infeksi, ini dapat memicu keluarnya keringat malam. Keringat ini dapat bertahan atau keluar selama beberapa hari bahkan minggu setelah gejala lainnya memudar. Jadi, jika Anda baru mengalami demam atau beberapa infeksi lain, Anda mungkin akan mengeluarkan keringat malam. Keringat di malam hari pada wanita juga bisa disebabkan oleh variasi genetika tertentu. variasi gen ini berkaitan dengan bagian otak wanita yang mengontrol beberapa hormon dan mungkin berkaitan dengan infertilitas dan pubertas yang tertunda.Keringat di malam hari adalah gejala umum bagi mereka yang memiliki masalah dengan tiroid yang terlalu aktif atau dikenal dengan istilah hypothyroidsm. Hormon lain seperti kegagalan adrenal juga bisa memicu keringat di malam hari.Keringat di malam hari adalah efek samping yang umum terjadi akibat obat-obatan. Obat antidepresan adalah pemicu terbesar keluarnya keringat malam. Beberapa pengobatan perawatan hormon terutama yang berhubungan dengan kanker juga bisa menyebabkan keringat di malam hari.Gangguan autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru mengidentifikasi sesuatu yang normal sebagai bahaya bagi kesehatan Anda. Ada banyak kondisi autoimun seperti lupus, yang dapat memicu keluarnya keringat di malam hari. Rheumatoid arthritis dan penyakit Celiac juga bisa menyebabkan keringat di malam hari.Beberapa jenis kanker dapat menyebabkan keringat di malam hari. Terlebih, keringat di malam hari juga diiringi dengan penurunan berat badan mendadak, kelelahan dan pembesaran kelenjar getah bening. Ini bisa jadi pertanda kanker limfoma.