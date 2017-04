Memasak dengan Aluminum Foil? Sebaiknya Pertimbangkan Dulu

Metrotvnews.com, Jakarta: Memasak dan memanggang banyak menggunakan aluminium foil, namun ternyata tidak tanpa adanya risiko. Aluminum foil ditemukan pertama kali pada tahun 1910. Dan tahun 1913 aluminium foil di Amerika banyak digunakan untuk membungkus permen dan berbagai makanan lainnya selain untuk masak dan memanggang.



Selain itu menggunakannya untuk memasak atau memanggang seperti barbecue atau steam dan lainnya juga masih banyak dipakai.

Menurut WHO, tubuh kita mampu secara tepat melepaskan sedikit jumlah dari aluminium secara efisien. Sehingga masih termasuk dalam batas aman ketika jumlah aluminiumnya 40mg per kilogram dari berat tubuh per hari. Sayangnya kebanyakan orang mengonsumsinya lebih banyak dari jumlah tersebut.Para peneliti telah melihat adanya ancaman serius terhadap paparan aluminium yang bisa membahayakan kesehatan, dan mereka menemukan hasil yang mengejutkan.Sebagai contoh peneliti menemukan konsentrasi tinggi aluminium di dalam otak pada seorang pasein dengan sakit Alzheimer.(Baca juga: Kesalahan Terbesar dalam Membaca Resep Makanan Studi juga menemukan bahwa tingginya aluminium dapat berkaitan dengan penurunan pada peningkatan sel dalam tubuh manusia, dan ini bisa berbahaya karena menyebabkan sakit tulang atau sakit ginjal.Studi yang diterbitkan oleh the International Journal of Electrochemical Science pada 2012, menginvestigasi jumlah aluminium yang luluh dna meresap ke dalam makanan yang dimasak menggunakan aluminium foil.Jumlahnya bisa berbeda tergantung pada beberapa faktor seperti temperatur dan keasaman (seperti saat memasak ikan atau tomat yang terkandung asam di dalamnya).Dan ditemukan secara konklusif bahwa aluminium foil memang mengalami luluh atau resapan ke dalam makanan yang dibungkus dengan aluminium foil."Aluminium foil yang digunakan untuk memasak menjadikannya lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh manusia," ujar penulis dalam laporannya."Temperatur ketika memasak menyebabkan lebih banyak luluhan atau resapan. Banyaknya resapan tergantung pada nilai pH dari bumbu sebuah makanan, seperti garam dan bahan pedas yang terdapat di dalamnya," tulis penulis.(TIN)