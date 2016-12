Panduan Sarapan untuk Anda yang Sedang Diet

Metrotvnews.com, Jakarta: Orang yang sedang diet seringkali menghindari sarapan. Padahal, cara tersebut dapat meningkatkan porsi makan Anda pada siang hari.



Sarapan yang benar tak hanya membantu Anda menunjang aktivitas, tetapi juga membantu kesuksesan diet Anda. Berikut, pedoman sarapan untuk Anda yang sedang diet.

Ada banyak alasan untuk makan telur di pagi hari. Penelitian yang diterbitkan American Journal of Nutrition menyebutkan, sarapan tinggi protein membuat Anda merasa kenyang lebih lama, mengurangi mengidam makanan manis atau asin, dan yang paling penting mengurangi keinginan mencamil pada malam hari."Saat Anda makan makanan yang mengandung serat, tubuh Anda secara otomatis membuang racun tubuh," ujar Lisa Cimperman, RD, juru bicara Academy of Nutrition and Dietics.Mengonsumsi banyak serat juga memperlambat proses pencernaan, yang membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Beberapa pilihan makanan yang mengandung banyak serat, di antaranya roti gandum, oatmeal, buah, dan sayur.Cara lain untuk membuat Anda merasa kenyang lebih lama adalah dengan mengonsumsi lemak sehat. Caranya, Anda bisa melembutkan alpukat untuk selai di roti Anda, menambahkan kacang mede ke dalam oatmeal, atau menambahkan minyak zaitun ke dalam salad. (Women's Health)(DEV)