Atasi Konstipasi dengan Teknik Akupresur

Jakarta: Konstipasi atau sembelit adalah masalah pencernaan yang membuat tubuh menjadi tak nyaman. Sebelum mengandalkan obat-obatan, cobalah satu cara sederhana dengan menekan bagian tubuh tertentu.



Tahukah Anda bahwa ada bagian tubuh yang disebut 'tombol kotoran'?

Sebuah blog bernama Wisdom of the Moon mengklaim bahwa masalah pencernaan tersebut dapat diatasi dengan akupresur. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah menekan bagian prut di bawah pusar.Berikut adalah langkah akupresur 'tombol kotoran' untuk mengatasi konstipasi, seperti dilansir Mirror.co.uk.1. Selalu ukur 'sidik jari' apa pun dengan jari-jari orang yang sedang akupresur untuk membuat rasio tetap sama.2. Jangan menekan dengan kuku jari yang panjang. Anda bisa menggunakan penghapus di ujung pensil.3. Berikan tekanan yang kuat, tetapi tidak super keras.4. Jika merasa sakit, segera hentikan. Kemudian, coba lagi dengan sangat lembut, perlahan dan terus meningkatkan tekanan. Selain itu, aturlah napas dengan tenang karena dapat membantu melepaskan stres dan rasa sakit.5. Kadang-kadang, hasilnya langsung muncul dalam waktu 5 atau 10 detik. Jika tidak, jangan ragu untuk terus menerapkan tekanan selama 1 hingga 3 menit. Jangan menahannya selama lebih dari 5 menit.6. Untuk kasus-kasus sembelit kronis, mungkin diperlukan lebih sering (dan mungkin lebih pendek) sesi akupresur.Namun, benarkah metode tersebut ampuh menghilangkan sembelit?Menurut John Kirkwood dari The Acupressure Centre, konsep tombol kotoran tersebut memiliki istilah lain yaitu Konsepsi 6 Pembuluh Darah yang terdapat sejauh dua jari dari pusar."Konsep ini berguna untuk banyak kondisi perut, termasuk pencernaan, reproduksi, menstruasi atau urogenital. Untuk diare dan sembelit juga bisa," pungkasnya pada Kidspot.Lihat video:(DEV)