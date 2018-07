Selain Cegah Depresi, Ketahui Manfaat dari Rutin Mengonsumsi Ikan

Jakarta: Meski tidak setenar daging, ikan merupakan lauk yang tak kalah dalam hal kandungan nutrisi bagi tubuh. Selain kaya protein yang merupakan kebutuhan dasar tubuh, berikut adalah beberapa manfaat ikan bagi kesehatan.



1. Menurunkan risiko penyakit jantung

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Cardiology, konsumsi ikan berkaitan penurunan risiko penyakit jantung koroner yang fatal dan total. Ikan mengandung banyak asam lemak omega-3 sehat yang dapat melindungi jantung mengurangi peradangan dan mencegah penyakit kronis.Vitamin D bermanfaat untuk penyerapan kalsium bagi kesehatan dan pertumbuhan tulang. Menurut National Institutes of Health, ikan tinggi akan kandungan vitamin D.Ikan adalah salah satu sumber asam lemak omega-3 terbaik yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata dan penglihatan.Menurut Journal of Psychiatry & Neuroscience, minyak ikan dapat membantu memperbaiki gejala depresi jika dikonsumsi bersamaan dengan inhibitor reuptake serotonin selektif (sejenis antidepresan).Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh BioMed Central, minyak ikan bermanfaat untuk membersihkan kulit bagi orang-orang dengan jerawat sedang sampai parah.Menurut studi Departemen Kesehatan Manusia dan Ilmu Gizi di University of Guelph, asam lemak omega-3 yang berlimpah dalam ikan memiliki efek positif pada metabolisme. Lemak sehat meningkatkan tingkat metabolisme dan oksidasi lemak pada wanita yang lebih tua.Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, ikan juga dapat membantu dengan gejala pramenstruasi pada wanita karena membantu meningkatkan konsumsi asam lemak omega-3, yang melimpah pada hewan tersebut.