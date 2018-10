Kebiasaan Sehari-hari yang Dapat Mengurangi Risiko Penyakit Liver

Jakarta: Penyakit liver merupakan salah stau penyakit yang membahayakan, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Namun seperti pepatah yang mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu, penting sekali untuk menjaga pola hidup yang sehat.



Dan dilansir dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit liver.

(Beberapa data menunjukkan bahwa berolahraga lebih dari 150 menit per minggu dapat bermanfaat untuk kesehatan hati. Foto: Thought Catalog/Unsplash.com)

"Diet rendah lemak biasanya menggantikan kekurangan lemak dengan bahan lain seperti gula atau sirup jagung fruktosa tinggi, yang dapat membuat hati Anda menjadi berlemak," ujar ahli hepatologi Robert Brown, MD, MPH, direktur Center for Liver Disease and Transplantation di NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center. Lemak ekstra yang disimpan dalam sel hati adalah salah satu karakteristik penyakit hati berlemak non-alkohol.(Baca juga: Kesehatan Liver Berpengaruh pada Kesuburan Antioksidan yang terdapat dalam makanan bermanfaat bagi hati dengan mengganti antioksidan alami yang digunakan hati untuk detoksifikasi makanan, bahan kimia, dan zat lain yang orang-orang terpapar, menurut Dr Brown. Ia juga menambahkan bahwa antioksidan juga membantu mengurangi peradangan yang terlihat pada penyakit hati.Menurut Catherine Lucero, MD, seorang hepatolog transplantasi di New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, meskipun tidak ada aturan resmi mengenai jumlah olahraga yang tepat untuk kesehatan hati, beberapa data menunjukkan bahwa berolahraga lebih dari 150 menit per minggu dapat bermanfaat.Menurut Dr Brown, sangat sering terjadi keracunan hati yang disebabkan karena suplemen dan pengobatan alternatif. Untuk itu, Dr Brown menyarankan untuk menghindari konsumsi suplemen berlebihan, terutama yang mengklaim dapat "membersihkan." Ia juga menambahkan bahwa mungkin akan ada efek samping dari penggunaan suplemen sehingga diperlukan kebijakan dari konsumen.Jasmohan Bajaj, MD, yang berspesialisasi dalam hepatologi, gastroenterologi, dan nutrisi di Virginia Commonwealth University, mencatat bahwa mungkin ada hubungan antara kesehatan mulut dan penyakit hati."Ada literatur yang menyebutkan bahwa peradangan pada gusi dan gigi Anda dapat dikaitkan dengan peradangan di tubuh dan hati Anda," katanya. "Oleh karena itu, kunjungan rutin ke dokter gigi dapat membantu kesehatan Anda secara keseluruhan, termasuk hati."(TIN)