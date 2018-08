Apakah Minyak Kelapa Baik bagi Tubuh Anda?

Jakarta: Coconut oil atau minyak kelapa dianggap memiliki banyak manfaat bagi tubuh, bahkan banyak yang menganggap bahwa minyak kelapa merupakan salah satu superfood.



Dilansir dari Express disebutkan sayangnya hal tersebut masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dan masih perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam.

Menurut Dr Karin Michels, seorang profesor di Harvard TH Chan School of Public Health dan direktur Institute for Prevention and Tumour Epidemiology di Universitas Freiburg, minyak kelapa atau coconut oil adalah salah satu makanan terburuk yang dapat Anda makan."Alasannya adalah efek lemak jenuh yang ditemukan dalam minyak kelapa pada tubuh. Lemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular di kemudian hari," sebut artikel "Coconut oil: Good or bad? Harvard professor issues stark warning over popular food".(Baca juga: 3 Fakta Minyak Kelapa Masih Jadi yang Terbaik untuk Kesehatan Menurut situs web Harvard Health, minyak kelapa mengandung sekitar 90 persen lemak jenuh, dengan kandungan lemak jenuh yang lebih tinggi dari mentega yaitu sekitar 64 persen kandungan lemak jenuh.Minyak kelapa digunakan oleh banyak orang dalam memasak, tetapi sebenarnya pilihan yang lebih baik adalah minyak zaitun, minyak bunga matahari, atau rapeseed oil.Ketiga minyak tersebut mengandung lemak tak jenuh, yang merupakan kunci dalam membantu menurunkan kadar kolesterol yang tidak diinginkan karena kolesterol tinggi dikaitkan dengan masalah kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi.Sara Haas, seorang ahli diet, juru masak, dan juru bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics di Chicago, mengatakan bahwa Anda lebih baik memilih minyak yang kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.(TIN)