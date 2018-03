Mengenal Mommy Thumb, Cedera Tangan akibat Kebanyakan Menggendong Bayi

Jakarta: Salah satu kegiatan yang selalu dilakukan oleh para ibu adalah menggendong si kecil. Tak terhitung banyaknya dalam satu hari.



Seperti yang dituliskan oleh Andrea Dashiell dalam artikel "Mommy Thumb: 5 Ways to Ease the Pain" yaitu seorang ibu bisa mengalami rasa sakit di sekitar pergelangan tangannya. Dimulai dari rasa sakit yang sedikit, kemudian terasa tak nyaman, hingga sama sekali tak bisa mengangkat atau menggendong si kecil.

(Ibu baru bisa mengalami rasa sakit yang disebut dengan Mommy Thumb di sekitar pergelangan tangannya akibat kebanyakan menggendong. Foto: Jenna Norman/Unsplash.com)

"Ada rasa sakit yang sangat tajam di pergelangan tangan, antara jempol dan lengan bawah," ucap Stephanie Kanowitz dari Fairfax, Virginia, Amerika. Setelah itu Kanowitz didiagnosa dengan de Quervain's tenosynovitis atau yang biasa disebut dengan mommy thumb.Tendon dari jempol ke pergelangan tangan menjadi meradang dan tergesek pada "tunnel" yang membungkus mereka. Ini menyebabkan sensasi dari rasa ringan, tidaknyaman, sampai sakit parah di sisi ibu jari dari daerah pergelangan tangan.(Baca juga: 5 Pertanda Anda Perlu Memeriksakan Tulang Belakang Dr Michelle G. Carlson, M.D, selaku dokter spesialisasi bedah ortopedi di bagian tangan dan bagian atas tubuh khusus pasien yang mengalami hal yang ekstrem di rumah sakit New York (Spesial Operasi), mengatakan bahwa hal ini biasanya terjadi pada ibu baru dan ini terjadi akibat stem yang stres akibat terlalu banyak menggendong atau mengangkat bayi.Sebuah studi tahun 2009 dari the University of Colorado menemukan bahwa wanita 4 kali bisa mengembangkan kejadian de Quervain's ini dibandingkan dengan laki-laki."Sekitar 90 persen ibu baru dapat mengembangkan hal ini," ujarnya. Ini karena menurutnya sangat sulit bagi mereka, para ibu baru yang tak menggendong atau mengangkat bayinya yang bisa mencapai 20-30 kali dalam satu hari."Jika ada rasa tak nyaman di bagian tangan Anda, mengobatinya dari awal ke bagian dokter spesialis agar treatment tepat dapat dilakukan," saran Carlson.(TIN)