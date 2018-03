Peneliti Temukan Efek Buruk jika Pria Gunakan Minyak Esensial

Jakarta: Minyak atsiri atau essential oil terkenal dengan aneka manfaatnya. Namun, penelitian baru yang dipresentasikan pada The Endocrine Society's 100th annual meeting and expo menemukan bahwa minyak lavender dan tea tree mengandung bahan kimia yang berkaitan dengan pertumbuhan payudara yang abnormal pada remaja laki-laki.



Sebuah penelitian pada 2007 yang diterbitkan di The New England Journal of Medicine juga menemukan bahwa penggunaan berulang produk minyak lavender dan tea tree dapat menyebabkan ginekomastia atau pertumbuhan payudara pada laki-laki.

Para peneliti juga sebelumnya menetapkan bahwa minyak lavender dan tea tree memiliki sifat seperti estrogen (hormon yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengaturan sistem reproduksi wanita), serta sifat penghambat testosteron (hormon yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengaturan sistem reproduksi pria).Hal tersebut merupakan persoalan yang cukup serius karena apapun yang mengganggu hormon dapat menyebabkan masalah besar lainnya."Mereka dapat meniru hormon dalam tubuh kita atau mengganggu proses normal dan menyebabkan pertumbuhan tumor, masalah perkembangan, masalah reproduksi, dan masalah kekebalan tubuh," kata ahli kesehatan wanita Jennifer Wider, M.D, dilansir Women's Health.Oleh karena itu, para peneliti memutuskan untuk melihat secara saksama bahan kimia apa yang terdapat dalam minyak lavender dan tea tree tersebut yang kemungkinan bisa menjadi pemicu.Mereka menemukan bahwa ada delapan komponen yang sangat dicurigai yaitu: eucalyptol, 4-terpineol, dipentene / limonene, alpha-terpineol, linalyl acetate, linalool, alpha-terpinene, dan gamma-terpinene.