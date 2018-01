Menggunakan Kemasan Styrofoam, Amankah?

Jakarta: Anda kini tidak perlu kuatir ketika ingin membeli daging di supermarket yang dikemas dengan kemasan polistirena atau umumnya dikenal dengan plastik Styrofoam, karena kemasan tersebut tidaklah berbahaya seperti salah persepsi kebanyakan orang.



Dalam rilis yang diterima oleh Medcom.id, banyak orang yang mengira bahwa styrofoam sebagai kemasan makanan tidak aman bagi kesehatan manusia karena dapat menyebabkan kanker. Hal tersebut diasumsikan karena kandungan stirena di dalam kemasan tersebut.

(Diskusi mahasiswa setelah pemaparan mengenai styrofoam. Foto: Dok. Vector Indonesia)

Opini tersebut dibantah oleh Kepala Laboratium Teknologi Polimer dan Membran (LPTM) ITB Ir. Akhmad Zainal Abidin, M.Sc., Ph.D., dalam kuliah umum yang ia bawakan di kampus Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada awal Desember lalu.“Polistirena dan stirena adalah dua zat yang berbeda. Sama bedanya dengan karbon dan diamond (berlian). Stirena itu benar berbahaya. Tapi polistirena terutama yang sudah menjadi kemasan makanan, hanya mengandung 10-43 ppm stirena," jelas Akhmad Zainal."Jumlah tersebut masih dalam batas aman sesuai standard WHO dan Badan POM. Selain itu ada beberapa makanan yang lazim kita konsumsi memiliki kandungan stirena yang tidak jauh berbeda, seperti stroberi, kopi, dan kayu manis," terangnya di hadapan sejumlah mahasiswa teknik dari berbagai jurusan."Jadi kalau menyatakan kemasan makanan polistirena berbahaya, berarti stroberi, kopi, dan kayu manis juga sama berbahayanya," tambahnya.Menurut Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) Food and Agriculture Organization (FAO) / World Health Organization (WHO), residu stirena masih aman bagi manusia jika jumlahnya di bawah 5000 ppm.Di negara kita sendiri, pemakaian kemasan makanan polistirena sudah diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Izin tersebut dikeluarkan oleh Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan/Indonesia National Agency of Drug and Food Control) dalam keterangan persnya di tahun 2009, di mana mereka melakukan penelitian untuk 17 kemasan "Styrofoam" dan ditemukan bahwa residu ppm masih dalam angka yang sangat aman, yakni 10 hingga 43 ppm.Angka ini jauh di bawah level membahayakan. Lalu di tahun 2011, dalam kebijakan No. K.03.1.23.07.11.6664 tahun 2011, Badan POM menetapkan batas maksimal residu total monomer stirena untuk kemasan pangan, yakni sebesar 0.5 persen - 1 persen dari berat, tergantung tipe makanannya.Walau begitu, tetap perlu lebih seksama ketika akan menggunakan styrofoam yang berlogo segitiga dengan kode 6 dan PS, tidak menggunakannya sebagai wadah makanan untuk microwave.Selain itu tidak menggunakan kemasan yang sudah rusak untuk makanan yang berminyak dan berlemak, terutama jika masih panas. Jadi, selalu pastikan kemasan yang dipakai masih dalam keadaan sempurna dan berlogo sesuai standar pemerintah.(TIN)