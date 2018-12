Tak Hanya Nyaman, Rendezvouz Hotel Singapore Tawarkan Konsep Instagramable

Jakarta: Selain kenyamanan dan kemudahan akses, desain yang artsy menjadi hal yang paling dicari generasi milenial saat memilih hotel. Medcom.id berkesempatan menginap di hotel dengan spot-spot yang disebut instagramable oleh para milenial.



Rendezvous Hotel Singapore

(Dok. Rendezvous)

(Dok. Rendezvous)

(Dok. Rendezvous)

Terletak di distrik sejarah dan budaya, Rendezvous Hotel Singapore menjadi salah satu hotel berdesain cantik di bawah naungan Far East Hospitality ini.Dari luar, bangunan hotel tampak retro dengan dinding krem khas kota tua. Namun, perpaduan tiga nuansa bisa Anda rasakan ketika memasuki hotel ini. Contohnya, ketika Anda memasuki Straits Cafe yang bergaya peranakan, atau lukisan-lukisan berkonsep performing arts yang dipajang di dinding-dinding hotel.Kamar-kamar hotel juga dirancang dengan tiga tema, yakni performing arts, retro, dan peranakan.Medcom.id menginap di Club Rooms dengan desain retro. Kamar tidak terlalu luas, namun sangat nyaman untuk Anda yang ingin menginap sendiri atau berdua.Untuk Anda yang berencana membawa anak-anak, tersedia pilihan Junior Suites dan Executive Suite yang lebih luas.Yang unik, kamar di hotel dilengkapi fasilitas coffee maker dan smart tv yang terhubung dengan handy phone, lengkap dengan akses internet yang bisa Anda gunakan untuk menelepon ke nomor lokal dan enam negara secara gratis.Hotel ini terletak di tempat yang sangat strategis. Misalnya saja, hanya butuh kurang dari 10 menit berjalan kaki ke stasiun MRT Bras Basah dan Dhoby Ghaut. Selain itu ada banyak tempat yang bisa Anda kunjungi di daerah sekitar hotel.Dalam radius yang tidak terlalu jauh, Anda bisa mengunjungi National Museum, the Singapore Art Museum, berbelanja di Orchard Road, atau menikmati hiburan malam di area riverside Clarke Quay.Kalau tidak berencana kemana-mana, Anda bisa mengisi waktu dengan membaca buku di The Library yang berada dekat pintu masuk utama. Perpustakaan ini dibuka mulai pukul 15.00 sampai dengan 23.00 malam.Untuk Anda yang gemar berolahraga, melatih otot di gimnasium atau bersantai di kolam renang bisa menjadi pilihan yang tak kalah menyenangkan.(DEV)