Perhatikan Asupan Makanan, Cara Mudah Mencegah Depresi

Jakarta: Makanan sehat seperti sayuran, buah, dan biji-bijian tak hanya baik untuk diet, tetapi juga dapat membantu melawan depresi secara alami, demikian studi yang dilakukan Rush University Medical Center, Chicago.



"Ada bukti yang menghubungkan perubahan gaya hidup sehat dengan tingkat depresi yang lebih rendah. Penelitian ini berusaha menguji peran diet dalam mencegah depresi," jelas Laurel Cherian, MD, penulis studi seperti dilansir Real Simple.

Orang yang mengganti lemak jenuh, gula, dan daging merah dengan sayuran, buah, dan biji-bijian mengalami penurunan risiko sebesar 11 persen untuk menderita depresi. Sebaliknya, mereka yang makan asupan tinggi daging merah, lemak jenuh, daging sedikit makan sayur cenderung mengalami depresi.Berdasarkan data Centers for Disease Control and Prevention, depresi memengaruhi sekitar 16 juta orang dewasa setiap tahun di AS, yang mana 1 dari 6 orang dewasa di AS pasti menderita depresi pada suatu waktu dalam kehidupan mereka.(DEV)