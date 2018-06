Dampak Buruknya pada Anak jika Ibu Melahirkan di Atas Usia 35 Tahun

Jakarta: Sebuah penelitian menyebutkan bahwa anak yang lahir dari ibu yang berusia di atas 35 tahun cenderung memiliki masalah jantung di kemudian hari.



Melahirkan di usia lebih tua berkaitan dengan peningkatan risiko komplikasi selama kehamilan dengan kemungkinan melahirkan bayi prematur atau lahir kecil.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Alberta di Kanada menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan akses ke perawatan kesehatan untuk anak-anak yang lahir dari ibu yang lebih tua.Hal tersebut menyarankan agar strategi intervensi tersebut harus disesuaikan menurut jenis kelamin anak, karena keturunan perempuan tidak menunjukkan kerentanan yang sama terhadap masalah jantung atau gangguan pembuluh darah seperti keturunan laki-laki.Penelitian tersebut menggunakan hewan tikus betina yang lebih tua, yang setara dengan manusia berusia 35 tahun, untuk dikawinkan dengan jantan muda.Pada empat bulan, pembuluh darah dan fungsi jantung anak yang telah dilahirkan diuji. Ke depannya, para peneliti akan melihat apakah temuan itu benar dalam subyek manusia."Penelitian ini penting karena meningkatkan pemahaman kita tentang dampak melahirkan pada usia yang lebih tua pada kesehatan keturunan di kemudian hari. Kami menganalisis lebih lanjut mekanisme yang mungkin berkontribusi terhadap efek buruk pada keturunan ibu yang lebih tua, khususnya berfokus pada peran fungsi plasenta," pungkas peneliti utama Sandra T Davidge.Studi tersebut telah dipublikasikan dalam The Journal of Physiology.(DEV)