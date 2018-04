Pemberian Jus Buah pada Anak

Jakarta: Banyak yang menyebutkan bahwa jus buah memiliki dampak menaikkan berat badan pada anak-anak, namun studi terbaru menemukan bahwa jus buah tidak akan memiliki dampak negatif pada anak jika diberikan dalam jumlah yang tidak berlebihan.



"Berdasarkan bukti saat ini, kami tidak menemukan bahwa mengonsumsi satu porsi jus buah yang 100 persen buah per hari dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada anak-anak," kata penulis studi Dr Brandon Auerbach, seorang instructur of medicine di University of Washington, di Seattle.

Para peneliti menganalisis hasil delapan penelitian yang pernah diterbitkan yang melibatkan lebih dari 34.000 anak yang melihat asupan jus buah dan efeknya pada berat badan.(Baca juga: MPASI di Usia 4 Bulan, Bolehkah? Anak-anak di bawah usia 6 tahun yang minum satu porsi jus asli sehari hanya mengalami sedikit kenaikan berat badan, dengan jumlah yang tidak cukup signifikan. Dan dalam penelitian itu tidak membuktikan bahwa konsumsi jus buah menyebabkan kenaikan berat badan.Penulis studi senior, Dr James Krieger yang juga merupakan executive director of Healthy Food America mengatakan, "Bukti mengenai kenaikan berat badan, risiko diabetes, dan kondisi kesehatan lainnya karena minuman yang mengandung gula seperti soda dan minuman buah sangat tepat," seperti dilansir dari laman Webmd.com.Untuk itu, Krieger dan Auerbach menyarankan orang tua untuk memberikan anak-anak jus buah yang mengandung 100 persen buah asli sebanyak 4 hingga 6 ons sehari untuk anak-anak berusia 6 tahun ke bawah, dan 8 hingga 12 ons sehari untuk anak-anak umur 7 hingga 18 tahun.(TIN)