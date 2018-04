Waktu yang Dibutuhkan Ketika Olahraga untuk Membuat Anda Bahagia

Jakarta: Sudah banyak yang mengetahui bahwa melakukan olahraga dapat meringankan gejala depresi dan kecemasan, namun penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa berolahraga juga dapat meningkatkan kebahagiaan.



Para peneliti di University of Michigan meneliti apakah olahraga dapat meningkatkan sikap mental positif dengan cara yang sama seperti mengurangi gejala kesehatan mental yang negatif.

(Foto: William Stitt/Unsplash.com)

Dan ternyata hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sedikitnya 10 menit aktivitas fisik per minggu dapat membuat perbedaan yang signifikan terhadap suasana hati seseorang.Efeknya juga cukup mengejutkan, mereka yang melakukan olahraga antara 150 hingga 300 menit per minggu dapat meningkatkan kebahagiaan mereka. Dan manfaat yang paling dirasakan dari olahraga adalah mereka yang mengalami kelebihan berat badan.(Baca juga: Pentingnya Olahraga Ringan bagi Kesehatan Tidak ada jenis-jenis olahraga tertentu yang dianggap paling efektif. Berbagai kegiatan aerobik, latihan kardiovaskular, latihan peregangan dan keseimbangan dianggap dapat membantu meningkatkan kebahagiaan seseorang.Ken Duckworth MD, direktur medis dari National Alliance of Mental Illness mengatakan kepada Newsweek.com, "Olahraga sudah pasti baik bagi kesehatan dan diperlukan penanganan yang lebih komprehensif dengan dokter pribadi Anda untuk mendapatkan hasil yang maksimal."Oleh karena itu, perlu sekali untuk tetap melakukan konsultasi dengan dokter pribadi Anda untuk mendapatkan perawatan yang efektif dan tepat bagi tubuh Anda. Hal ini dikarenakan setiap jenis olahraga yang berbeda-beda dapat memberikan hasil yang berbeda-beda pula di kemudian hari.(TIN)