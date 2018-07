5 Obat Peradangan yang Bisa Anda Buat Sendiri

Jakarta: Beberapa orang mengandalkan obat alami untuk mengatasi gangguan kesehatan, sebelum mengandalkan obat-obatan medis.



Bagi Anda yang kerap mengalami peradangan karena gangguan autoimun, berikut adalah beberapa ramuan yang ampuh mengurangi rasa sakit.

Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Immunology menemukn abahwa minum air yang dicampur baking soda dapat mengurangi inflamasi. Namun, penggunaan rutin dapat memberi efek buruk seperti kerusakan hati dan keropos tulang.Jadi, sebaiknya solusi ini tak digunakan lebih dari sebulan, saran Michelle Simon, dokter naturopati berlisensi dan presiden dari Institute for Natural Medicine.Beberapa penelitian menemukan bahwa bahan aktif peterseli, carnosol, dapat mengobati peradangan yang disebabkan oleh rheumatoid arthritis, Simon menjelaskan.Jahe adalah antiinflamasi yang terkenal karena mencegah produksi molekul inflamasi seperti prostaglandin dan leukotriene, serta sitokin pro-inflamasi."Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin, bahan aktif yang ditemukan dalam kunyit, dapat membantu mengurangi respons inflamasi tubuh dan memberikan bantuan untuk nyeri sendi dan peradangan yang disebabkan oleh rheumatoid arthritis dan multiple sclerosis," kata Simon.Bahkan, analisis studi yang diterbitkan awal tahun ini dalam Ilmu Neurologis menemukan bahwa kurkumin adalah zat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat."Kaldu tulang dari ayam, bukan daging sapi, babi atau ikan, mendukung kesehatan sendi melalui kondroitin sulfat dan glukosamin yang ditemukan di tulang rawan, dan itu adalah sumber asam amino anti-inflamasi seperti prolin, glisin, dan arginin," kata Simon.Beberapa bubuk makanan fungsional mengandung antiinflamais dan antioksidan dalam bentuk minuman, atau smoothie."Bubuk yang penuh dengan bioflavonoid dan antioksidan dari sumber seperti jahe, rosemary, dan kunyit dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan di tubuh Anda," tukas Gabrielle Francis, seorang dokter naturopati berlisensi dan herbalis yang berbasis di New York City.Fungsi lain dari bubuk makanan fungsional adalah dapat membantu menyembuhkan masalah usus bocor, sehingga memungkinkan untuk menyerap lebih banyak nutrisi serta menjaga alergen dan racun yang menyebabkan peradangan, Francis menambahkan. (Healthline)(DEV)