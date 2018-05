Aturan Memelihara Kucing Bagi Anda yang Memiliki Bayi

Jakarta: Kucing termasuk binatang peliharaan yang lucu. Selain menggemaskan, kucing bisa memberikan suasana bahagia di hati pemiliknya.



Namun, bagaimana aturan memelihara kucing ketika Anda memiliki bayi?

Menurut American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), beberapa kucing tidak menyesuaikan dengan baik pada perubahan. Sehingga terkadang tangisan bayi, atau bayi yang aktif bisa membuat mereka menjadi agresif.Dilansir dari Romper, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan jika Anda ingin memelihara kucing di rumah sedangkan Anda memiliki bayi.Menurut Cat-World.Com, tak peduli kucing Anda tinggal di dalam atau luar ruangan, ia tetap bisa membawa bakteri salmonella. Penyakit gatal-gatal pada kucing, meskipun jarang terjadi seperti kurap tentu saja tidak baik untuk bayi Anda.The Humane Society mengatakan bahwa untuk menjaga agar peliharaan Anda tetap tenang, cobalah untuk membiarkan mereka berinteraksi dengan bayi, sehingga mereka bisa melihat bahwa hal itu adalah sesuatu yang positif.Ada mitos yang mengatakan bahwa kucing dapat mengisap nafas bayi. Meskipun itu tidak sepenuhnya benar, namun tetap saja ada kemungkinan bahwa bayi bisa kekurangan napas di dekat kucing ketika tidur.Ann L. Huntington, DVM di Suffield Veterinary Hospital mengatakan jika kucing memiliki kutu yang belum diobati, maka itu akan menular kepada bayi. Meskipun tidak berbahaya bagi hidup bayi Anda, namun ini bisa sangat menyebalkan.Jika Anda memiliki kucing di sekitar bayi, jangan lupa untuk selalu mengawasinya. Kucing, tidak peduli seberapa baik mereka, bisa juga merasa takut, merasa terancam, atau hanya ingin bersantai. Dan ketika hal itu terjadi, sebaiknya anggota keluarga jangan terlalu dekat-dekat dengan mereka.(DEV)