Tak Masalah Punya Anak di Usia Lebih dari 35 Tahun

Jakarta: Penyanyi Carrie Underwood baru-baru ini menyatakan bahwa di usia lebih dari 35 tahun, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga besar. Namun, tak lama kemudian, Carrie mengumumkan kehamilannya yang kedua.



Ternyata, pendapat Carrie-termasuk wanita lainnya-terkait ketidakmungkinan hamil di usia lebih dari 35 tahun itu keliru. Penelitian baru-baru ini menjawab retorika itu.

Benar, wanita yang lebih dari 35 tahun dilabeli sebagai ibu di usia matang namun itu tak berarti bahwa mereka tidak dapat melahirkan secara normal maupun caesar.Adopsi mungkin pilihan bagus, namun membiarkan wanita berpikir bahwa tak mungkin hamil di usia lebih dari 35 tahun juga hal yang keliru.Dr Juli Fraga, seorang psikolog berbasis di San Francisco yang mengkhususkan diri dalam kesehatan reproduksi wanita, paham betul apa yang dikatakan Carrie Underwood.Namun, dia menawarkan untuk melihat realita. Fraga mengatakan, banyak teman dan koleganya memiliki anak di usia akhir 30-an dan awal 40-an. Dengan sedikit bantuan pengobatan modern, dia memiliki anak perempuan di usia pertengahan 40-an."Normal untuk khawatir tentang kehamilan di usia lanjut, namun wanita pada usia 35 tahun pada umumnya sehat dan dapat memiliki bayi," kata Fraga. "Bahkan dengan masalah kesuburan, ada banyak cara untuk membantu keluarga memiliki anak, yakni melalui IVF (in vitro fertilization/bayi tabung), telur donor, atau surogasi (ibu pengganti)," kata dia.Dr Fraga mengerti dengan pendapat Carrie tentang ketidaksuburan wanita di usia lebih dari 35 tahun. Namun, menurut dia, hal itu hanya kekhawatiran wanita pada umumnya saja karena fakta membuktikan lain.Menurut National Center for Health Statistics AS, kelompok wanita yang paling cepat memiliki anak yang berusia 40-an. Faktanya, memiliki anak di usia lebih dari 35 tahun adalah tren yang akan terus berlanjut, meski Carrie tak menyadari hal itu.Selain itu, penelitian New England Centenarian yang masih berlangsung menemukan bahwa wanita yang melahirkan di usia setelah 40 tahun empat kali lebih mungkin untuk hidup sampai usia 100 tahun daripada wanita yang memiliki anak-anak di usia yang lebih muda. Wanita berusia lanjut dapat hidup lebih bahagia dengan kehadiran buah hati mereka.Penelitian lain juga sependapat. Dalam jurnal American Geriatrics Society menemukan bahwa wanita yang melahirkan di usia lebih dari 35 tahun bisa lebih cerdas. Mereka mendapat manfaat dari hormon-hormon yang membanjiri tubuh dan otak mereka selama kehamilan. Hal itu mendukung untuk pemecahan masalah, penalaran mental dan daya ingat.(TIN)