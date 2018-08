Hal-hal Aneh yang Terjadi Selama Kehamilan

Jakarta: Ketika memasuki masa kehamilan, mengalami hal-hal yang tidak berhubungan sama sekali dengan kehamilan mungkin merupakan sesuatu yang normal dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Beberapa hal yang Anda kira tidak terjadi selama kehamilan mungkin saja bisa terjadi.



Berikut ini adalah beberapa hal aneh yang terjadi selama kehamilan.

(Menurut Parents, mengalami mimpi yang aneh merupakan gejala kehamilan yang normal dan itu mungkin ada hubungannya dengan perubahan hormonal Anda. Foto: Heather Mount/Unsplash.com)

Jika Anda selama ini tidak pernah mengalami mimpi yang aneh, mungkin saja pada saat kehamilan Anda mengalami mimpi yang aneh.Menurut Parents, mengalami mimpi yang aneh merupakan gejala kehamilan yang normal dan itu mungkin ada hubungannya dengan perubahan hormonal Anda.(Baca juga: Fakta Mengejutkan Tentang Kehamilan Tubuh Anda harus menyiapkan dirinya untuk melahirkan dan tubuh Anda pun akan semakin kuat, tetapi tubuh juga mempersiapkan dirinya dengan melonggarkan sendi, ligamen, dan sejenisnya dalam tubuh Anda.Menurut The What to Expect, hormon yang disebut relaxin memainkan peran besar dalam hal ini sehingga membuat tubuh Anda siap untuk melahirkan dengan membuat beberapa bagian tubuh sedikit lebih lentur daripada biasanya.Menurut Healthline, ketika sedang hamil Anda juga mungkin mengalami masa-masa di mana bangun sangat pagi namun kemudian kesulitan untuk kembali tidur. Jika Anda mengalaminya, usahakan sebisa mungkin untuk tidur kembali, seperti dengan membaca buku atau melakukan meditasi.Anda mungkin berpikir bahwa tidak akan mengeluarkan ASI sampai tiba saatnya melahirkan. Namun menurut BabyCentre UK, beberapa wanita mengeluarkan kolostrum selama kehamilan meskipun tidak semua wanita mengalaminya. Dan hal tersebut tidak berdampak apa-apa pada ASI yang diproduksi nanti setelah melahirkan.Menurut The What to Expect sistem imun wanita yang sedang hamil biasanya lebih lemah daripada mereka yang tidak hamil. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa flu merupakan ancaman yang berbahaya bagi wanita hamil.Sebuah studi 2014 yang diterbitkan dalam Proceedings of National Academy of Sciences menemukan bahwa Anda memiliki reaksi yang lebih kuat terhadap flu dan itulah mengapa hal itu dapat menjadi ancaman bagi wanita hamil.(TIN)