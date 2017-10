Manfaat Vitamin C dan Teh Hijau bagi Tubuh

Metrotvnews.com, Jakarta: Setiap hari, manusia membutuhkan asupan vitamin untuk menunjang aktivitas sehari-hari juga dapat menjaga tubuh dari efek negatif radikal bebas.



Sumber-sumber radikal bebas dapat berasal dari dalam tubuh dan luar tubuh. Sumber radikal bebas dari luar tubuh biasanya berasal dari asap rokok, asap kendaraan, polusi udara, bahan-bahan kimia, radiasi, dan juga sinar ultarviolet. Sedangkan radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh salah satunya adalah asam lambung.

(Teavigo. Foto: Dok. K-Link Indonesia)

Salah satu vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya adalah vitamin C. Untuk mencukupi kebutuhan harian tubuh akan vitamin C Anda bisa mengonsumsi minimal 7 macam sayur dan 5 macam buah-buahan per harinya. Vitamin C yang dikenal sebagai vitamin esensial serta mampu larut dalam air juga mempunyai efek sebagai antioksidan yang luar biasa.Selain vitamin C sumber antioksidan juga terdapat pada teh hijau. Kandungan polifenol dalam teh hijau bermanfaat membunuh bakteri-bakteri perusak dan bakteri yang menyebabkan penyakit di rongga mulut. Banyaknya antioksidan dan nutrisi dalam teh hijau memberikan efek luar biasa bagi kesehatan tubuh.Salah satu teh hijau terbaik ada pada Teavigo. Teavigo merupakan salah satu ekstrak teh hijau termurni yang diproduksi di Taiyo Green Power dengan lisensi dari Taiyo Kagaku Co., Ltd., dan produk nutrisi DSM yang berbasis di Swiss.(Baca juga: Fakta Unik Vitamin C "Dengan kandungan minimum Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) 94 persen di dalamnya, pengembangan Teavigo dapat bermanfaat secara maksimal untuk kesehatan dan meminimalkan pencemaran kotoran. Sedangkan ekstrak teh hijau yang lain umumnya memiliki konsentrasi EGCG yang jauh lebih rendah," jelas dr. Sugiarto, AAAK, Med. Cos, Medical Consultan PT K-LINK Indonesia pada acara peluncuran produk K-VITC Teavigo, Minggu (8/10/17).Karena kandungannya yang baik inilah, K-LINK menghadirkan produk terbaru, produk suplemen makanan yang diformulasikan dari dua bahan antioksidan utama terbaik, yaitu teh hijau dan vitamin C. Kombinasi antara Vitamin C dan Teavigo kan memberikan efek dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal, diantaranya:EGCG yang terkandung di dalamnya mampu mengurangi percepatan oksidasi kolestrol LDL sehingga menjaga kesehatan jantungKandungan polifenol dan vitamin C yang optimal merupakan antioksidan terbaik yang mampu memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan.Kalsium dan senyawa antioksidan yang terdapat di dalam teh hijau dan vitamin C akan menjaga sistem saraf bekerja dengan baikEGCG mampu mematikan sel kanker tanpa membunuh sel sehat lainnyaKandungan antioksidan EGCG dan vitamin C merupakan kombinasi yang tepat dan memiliki dampak sinergis terhadap sistem pertahanan tubuh.(TIN)