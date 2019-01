Tak Hanya Menurunkan Risiko Penyakit Jantung, Ini Manfaat Terselubung dari Serat

Jakarta: Selain berolahraga, cara untuk menjaga tubuh tetap sehat adalah mengonsumsi banyak serat. Rajin mengonsumsi serat setiap hari berpeluang mengecilkan risiko terkena penyakit mematikan.



Studi yang diterbitkan dalam Lancet menunjukkan betapa bermanfaatnya serat. Orang yang mengonsumsi lebih banyak serat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, kanker usur besar, serta risiko kematian dini sebesar 15 hingga 30 persen.

Untuk setiap tambahan delapan gram serat yang dikonsumsi, dapat menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan kanker usur besar turun lima persen menjadi 27 persen.Sementara itu, orang yang mengonsumsi 25-29 gram serat dari buah-buahan dan sayuran setiap hari menunjukkan pengurangan terkuat terhadap risiko berbagai penyakit. Para peneliti melihat manfaat serupa terhadap orang yang mengonsumsi biji-bijian."Penelitian kami menunjukkan bahwa orang harus memiliki setidaknya 25-29 gram serat dari makanan per hari. Saat ini kebanyakan orang mengonsumsi kurang dari 20 gram serat per hari," ujar Penulis Utama Studi ini dan peneliti di Universitas Otago Selandia Baru, Andrew Reynolds, dilansir dari Time.Para peneliti melakukan penelitian terhadap orang-orang yang secara sukarela mengubah pola diet. Para peneliti ingin memisahkan efek kesehatan spesifik dari berbagai jenis karbohidrat-gula dan serat dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijan.Mereka juga memasukkan penelitian yang mengamati beberapa ukuran kesehatan yang berbeda. Seperti berat badan, tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan peradangan.Pedoman diet terbaru untuk orang Amerika merekomendasikan perempuan agar makan 25 gram serat per hari. Sedangkan pria harus mengonsumsi 38 gram serat per hari.Sementara American Heart Association menyarankan agar orang dewasa makan 25 hingga 30 gram serat dalam makanan mereka setiap hari. Rata-rata orang Amerika hanya makan sekitar 15 gram serat sehari.Reynolds mengatakan untuk mendapatkan lebih banyak serat dalam makanan dasar, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan utuh bisa menjadi pilihan. Menurutnya, mendapatkan dari berbagai sumber makanan utuh adalah pilihan terbaik.(FIR)