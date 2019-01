Sudah Benarkah Push Up yang Anda Lakukan?

Jakarta: Push up merupakan salah satu olahraga sederhana karena tidak membutuhkan peralatan khusus. Namun, di balik itu semua melakukan push up yang benar tidaklah mudah.



Pada umumnya, kebanyakan orang menyepelekan teknik push up yang baik dan benar. Alih-alih, harapan membentuk otot dada dan lengan itu tidak terwujud karena teknik yang dilakukan salah.

(Push up merupakan salah satu olahraga sederhana karena tidak membutuhkan peralatan khusus. Foto: Pixabay.com)

Lalu, bagaimana cara mengetahui atau melakukan push up yang benar? Dikutip dari Nerdfitness.com, berikut teknik push up yang baik dan benar.

Posisi tangan seringkali ditentukan dengan variasi push up yang akan dilakukan. Untuk teknik dasar, posisikan kedua telapak tangan selebar bahu atau lebih. Posisi tangan juga harus harus miring.

Diberbagai referensi, mungkin Anda melihat ada yang posisi kaki dirapatkan atau renggangkan selebar bahu. Kedua posisi tersebut benar.

Secara umum, posisi kaki yang direnggangkan bisa menjaga keseimbangan. Maka, tubuh akan semakin stabil saat melakukan push up.

Pada umumnya kesalahan yang paling umum saat melakukan push up adalah di kepala. Mereka biasanya melihat ke bagian bawah atau lantai.

Posisi kepala yang benar saat melakukan push yaitu wajah menghadap ke depan, bukan ke lantai. Sehingga, bagian kepala yang menyentuh lantai adalah dagu, bukan hidung.

Jika posisi tubuh sudah tepat, langkah selanjutnya melakukan push up yang benar yaitu pada bagian gerakan. Butuh perjuangan memang agar tubuh terbiasa melakukan gerakan yang tepat.

Berikut hal yang harus diperhatikan agar gerakkan push up benar dan tepat, yaitu:

Saat posisi tubuh sudah benar, mulai turunkan badan dengan stabil hingga posisi lengan berada pada sudut 90 derajat. Jika memungkinkan, turun hingga dada (bukan wajah) menyentuh lantai.

Pada umumnya, kesalahan saat melakukan push up yaitu posisi siku mengarah keluar. Yang tepat, posisi siku relatif dekat dengan tubuh Anda.

Setelah lengan membentuk posisi 90 derajat atau dada menyentuh lantai, berhenti sejenak. Kemudian, kembali ke posisi semula dengan tekanan cukup cepat hingga posisi awal.

Ulangi gerakan di atas dengan baik dan benar. Sehingga manfaat atau tujuan push up dapat dirasakan oleh tubuh. Selamat mencoba.