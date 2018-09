Lima Perawatan Kulit yang Sebaiknya Dilakukan Pasca Melahirkan

Jakarta: Salah satu hal yang sering dikeluhkan pasca melahirkan adalah berubahnya bentuk tubuh. Kulit bergelambir, kegemukan, dan stretchmark menjadi masalah yang dikeluhkan para wanita.



Namun, Anda tak perlu khawatir. Dengan perawatan yang rutin, Anda bisa mendapatkan kulit Anda kencang seperti sedia kala. Ahli gizi anak Megha Dua dari India berbagi tips seputar perawatan kulit pasca melahirkan.

Berikut ulasannya seperti dilansir dari The Health Site.Cukup cairan adalah hal paling penting untuk menyeimbangkan kondisi fisiologis setelah melahirkan. Tubuh yang terhidrasi mengembalikan kilau kulit dan mencegah konstipasi. Selain itu, hidrasi juga membantu memperlancar peredaran darah dan merangsang pertumbuhan rambut, termasuk menghilangkan masalah kulit seperti dermatitis dan ketombe. Biasakan konsumsi delapan gelas air per hari setelah melahirkan.Kulit cenderung berminyak setelah melahirkan karena tingkat progesteron meningkat. Membersihkan kulit wajah dua kali sehari dengan pembersih yang lembut membantu mencegah lemak menumpuk di pori-pori.Memiliki bayi cukup membuat stres dan kurang istirahat. Tidur cukup adalah kunci penting karena tubuh dan pikiran yang kelelahan akan berdampak buruk pada kulit dan rambut. Cobalah istirahat di sela-sela kesibukan mengurus si kecil agar tetap segar dan tubuh terjaga. Pertanda awal dari kurang tidur pada kulit adalah lingkar hitam di bawah mata.Setelah kehamilan, tubuh membutuhkan asupan vitamin, terutama vitamn B dan C yang baik untuk pertumbuhan rambut. Konsumsi biotin, minyak ikan, dan sulfur organik sangat penting untuk pertumbuhan rambut karena meningkatkan pasokan keratin dalam tubuh. Suplemen tersebut juga berkontribusi dalam memperkuat rambut.Jauhkan produk kimia setelah melahirkan. Gunakan cara alami seperti mengindari paparan sinar matahari serta selalu menggunakan pelembap dan tabir surya untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, menggunakan sampo anti rontok dan pijat juga bisa dijadikan pilihan.Lihat video:(DEV)