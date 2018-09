Penderita Fibrilasi Atrium Butuh Obat dengan Risiko Pendarahan Minimal

Jakarta: Irama jantung tak teratur atau fibrilasi atrium (FA) adalah gangguan jantung yang dapat memicu masalah kardiovaskular seperti stroke atau serangan jantung. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius dalam mengobatinya.



Sebuah penelitian yang melibatkan 2.273 pasien di 10 negara Asia, termasuk Indonesia, melakukan sebuah penelitian terkait penggunaan obat pengencer darah anti koagulan oral antagonis non vitamin K (NOAC) Rivaroxaban pada penderita FA non-valvular (bukan kerena kelainan katup jantung).

Hasilnya menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan obat tersebut mengalami penurunan tingkat pendarahan (1,5 persen per tahun) dan kejadian stroke (1,7 persen per tahun).Ini adalah kabar baik bagi penduduk Asia, mengingat prevalensi FA di kawasan ini meningkat dengan perkiraan sekitar 72 juta orang yang berpotensi mengalami gangguan tersebut pada 2050.Investigator studi XANAP dr Mohammad Kurniawan, SpS(K) menjelaskan bahwa salah satu efek samping dalam pemberian obat pengencer darah adalah risiko pendarahan mayor pada penderita FA. Pendarahan mayor adalah pendarahan yang terjadi di organ tubuh, umumnya terjadi pada saluran cerna seperti usus atau lambung."Pendarahan itu dapat menyebabkan kadar hemoglobin menurun drastis. Bila tak ditolong bisa berbahaya, bahkan menyebabkan stroke," tambahnya dalam konferensi pers Hasil Studi XANAP di Jakarta, Kamis 20 September 2018.Stroke akibat FA terjadi ketika aliran darah tersumbat oleh sel-sel darah yang membeku karena jantung tak berdetak dengan teratur.Hasil studi yang dipublikasikan dalam The Journal of Arrhythmia tersebut juga mengkonfirmasi bahwa Rivaroxaban memiliki tingkat efikasi dan keamanan yang kuat pada pasien Asia. Efikasi adalah kemampuan obat dalam mencegah risiko stroke.Sebuah penelitian tahun 2016 yang diterbitkan dalam PLoS ONE menyebutkan bahwa 37 persen penderita FA di Indonesia mengalami stroke iskemik sebagai gejala pertama yang dirasakan.Di satu sisi, jumlah penderita stroke di Indonesia mengalami peningkatan cukup besar. Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa jumlah penderita stroke tahun 2007 adalah 8,3 per 1.000 penduduk dan pada tahun 2013 meningkatkan menjadi 12,1 per 1.000 penduduk.