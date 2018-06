Empat Makanan Ini Bisa Atasi Sakit Tenggorokan

Jakarta: Sakit tenggorokan disebabkan oleh infeksi bakteri, ditandai gejala seperti flu, demam, menggigil, dan nyeri.



Anda perlu asupan makanan bergizi untuk pemulihan yang cepat dan menghindari konsumsi makanan sembarangan. Berikut makanan yang dapat membantu melawan sakit tenggorokan.

(Mencampur jus lemon dan madu salah satu alternatif yang tepat untuk mengatasi tenggorokan yang meradang. Foto: Tanja Heffner/Unsplash.com)

Sejak dulu sup ayam digunakan untuk memerangi sakit tenggorokan. Sup ayam memiliki sifat anti-inflamasi ringan dan membantu dalam mengurangi dahak di tenggorokan. Anda dapat membuat sup ayam dengan isi sayuran kaya nutrisi seperti wortel, bawang, seledri, lobak, ubi jalar, dan bawang putih.Mencampur jus lemon dan madu salah satu alternatif yang tepat untuk mengatasi tenggorokan yang meradang. Selain itu, campuran ini juga mampu mendinginkan tenggorokan dan mengurangi sakit dalam tenggorokan. Sebuah cara menenangkan tenggorokan teriritasi dan gatal adalah dengan secangkir panas jahe atau madu teh. Anda bisa menyesap teh saat masih beruap karena akan melonggarkan dahak yang ada di tenggorokan dan mengatasi sesak dada. Madu juga bisa melapisi tenggorokan agar terhindar dari iritasi. Biasanya batuk disebabkan iritasi tenggorokan.Wortel sangat luar biasa untuk obat ketika Anda sakit, tapi ingat sebelum memakannya Anda perlu mengukus atau merebus terlebih dahulu. Makan wortel mentah berisiko memperburuk sakit tenggorokan. Kandungan dalam wortel seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, serat dan potasium akan meringankan sakit tenggorokan.(TIN)