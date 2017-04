Orang Tua Perokok Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Metrotvnews.com, Jakarta: Bahaya perokok pasif ternyata lebih besar daripada yang Anda duga, bahkan bisa berdampak buruk pada kesehatan anak di masa depan.



Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Cancer Research menemukan bahwa orang tua yang merokok dapat menyebabkan perubahan genetik tertentu pada sel tumor leukimia limpoblastik akut (ALL).

"Kami mencari bukti untuk efek racun dari rokok tembakau pada genetik sel leukimia di mana penghilangan tidak diwariskan dari orang tua namun dari sel kekebalan anak. Kami pikir lebih baik menghindari paparan tembakau selama kehamilan dan setelah melahirkan," ujar pemimpin studi Adam de Smith dari Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center di University of California San Francisco, pada Reuters.Para peneliti melihat sampel tumor pra-pengobatan dari 599 pasien ALL dalam sebuah studi tentang leukimia anak-anak di California. Sekitar dua per tiga dari sampel setidaknya memilik satu dari penghapusan gen yang biasanya hilang pada pasien ALL. Penghapusan tersebut umumnya terdapat pada anak yang ibunya merokok selama masa kehamilan dan setelah melahirkan.Mereka mengungkapkan bahwa setiap lima batang rokok yang dihisap selama masa kehamilan meningkatkan jumlah penghapusan sebesar 22 persen. Sementara, jika dilakukan saat menyusui risiko penghapusan semakin besar, yaitu 74 persen.Tak hanya pada ibu, kedua orang tua yang merokok dengan jumlah batang sama sebelum pembuahan terjadi juga memiliki risiko penghapusan sebesar tujuh hingga delapan persen.Penemuan tersebut juga mencatat bahwa anak laki-laki lebih sensitif terhadap efek merokok selama masa kehamilan.(ELG)