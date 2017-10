4 Diet yang Tak Baik untuk Tubuh

Metrotvnews.com, Jakarta: Kita semua pasti pernah mencoba beberapa jenis diet yang mungkin terdengar tidak masuk akal. Para pakar nutrisi memberikan panduan mengenai diet apa saja yang buruk bagi Anda. Terutama Anda yang kebingungan untuk mencari diet macam apa yang akan Anda coba.



Dilansir dari womenshealthmag.com, di bawah ini ada lima jenis diet yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang.

(Baca juga: 5 Rahasia Sukses Menurunkan Berat Badan "Makanan bayi pada dasarnya adalah buah, sayuran, dan daging yang dihaluskan," kata Sharon Palmer, penulis Plant-Powered for Life. "Jadi, tidak ada alasan mengapa makanan bayi dapat membantu Anda menurunkan berat badan." Selain itu, makanan bayi tidak berkelanjutan, kata Palmer. Ketika makanan dihaluskan, tubuh Anda tidak menangkap rasa kenyang, hal ini justru bisa membuat Anda tetap merasa lapar setelah mengonsumsi cukup banyak kalori."Untuk diet ini, seharusnya menambahkan cabai rawit dan madu ke dalam segelas cuka sari apel. Dan minum tiga gelas per hari, satu gelas setiap sebelum makan," kata Ginny Erwin, RD. Diet ini adalah ide yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang menderita penyakit pada usus besar atau orang yang menderita penyakit asam lambung karena rempah-rempah dan rasa asam. Ditambah lagi, secara keseluruhan diet ini dapat menyebabkan iritasi pada lapisan perut dan menyebabkan rasa sakit dan gas yang mengerikan, kata Erwin."Diet ini mewajibkan orang yang melakukannya untuk tidak mengonsumsi makanan asam, termasuk daging, unggas, ikan, susu, telur, gandum, makanan olahan, dan alkohol," ujar Julie Harrington, penulis Deliciouskitchen.com. Para pendukung diet ini mengatakan bahwa makanan asam membuat kita lesu, memperburuk tulang kita, dan membuat tubuh rentan terhadap penyakit.Mengonsumi makanan alkali (buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian) akan membuat tubuh menjadi basa sehingga sel kanker dan lemak tidak berkembang dalam lingkungan alkalin. Padahal menurut Harrington, diet ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "Tubuh Anda secara alami mengatur kadar pH darah Anda, dan makanan tertentu tidak dapat mengubahnya.""Diet HCG mengharuskan Anda membatasi kalori total Anda sampai 500 per hari, dibagi rata menjadi dua kali makan," ujar Ashvini Mashru, RD, penulis Small Steps to Slim. "Diet ini sangat jelas kekurangan kalori, nutrisi, seperti protein dan lemak, seluruh kelompok makanan, vitamin, dan mineral." Jadi, diet jenis ini bukanlah ide yang baik untuk dilakukan dan suplemen HCG ini belum disetujui pihak kesehatan di Amerika untuk menurunkan berat badan.(TIN)