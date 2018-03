Alasan Mengapa Tidak Perlu Terlalu Sering Mandi

Jakarta: Mandi memang merupakan salah satu kebutuhan tubuh yang tidak dapat dihindari lagi. Dalam sehari, mungkin Anda akan mandi sebanyak satu atau dua kali, atau mungkin bisa sampai tiga kali.



Namun, ternyata jika Anda terlalu sering mandi dalam sehari juga tidak baik untuk tubuh Anda. Apa saja yang akan terjadi jika Anda terlalu sering mandi dalam sehari?

(Minyak dan sampo yang sering digunakan dapat membuat rambut Anda menjadi kering, dan terlalu sering mengeringkan rambut Anda dapat membuat rambut Anda rentan terhadap kerusakan pada rambut. Foto: Old Youth/Unsplash.com)

Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa Anda tidak perlu terlalu sering mandi dalam sehari.Kulit Anda adalah organ tubuh terbesar yang berfungsi sebagai fungsi kekebalan tubuh yang penting sebagai pelindung tubuh Anda.Menurut HowStuffWorks.com sabun dan air panas melarutkan lipid di kulit dan menggosok kulit hanya akan mempercepat prosesnya. Semakin banyak Anda mandi, semakin sering kerusakan ini terjadi dan semakin sedikit waktu yang harus diperbaiki kulit Anda melalui produksi minyak alami.Casey Carlos, asisten profesor kedokteran di divisi dermatologi di University of California San Diego School of Medicine, mengatakan bahwa perasaan kencang yang Anda alami setelah mandi bukanlah pertanda kebersihan melainkan pertanda kulit Anda yang mengering.(Baca juga: 5 Makanan Terbaik untuk Mengatasi Kulit Kering Mengeringkan tubuh dengan menggunakan handuk bisa memperburuk bagian-bagian halus yang terdapat pada tubuh Anda. Menurut HowStuffWorks.com, cara terbaik untuk mengeringkan tubuh adalah dengan menggunakan udara. Namun jika hal itu membutuhkan waktu lama, sebaiknya menggunakan handuk yang lembut dan menepuk-nepukkannya secara lembut pada kulit Anda daripada menggosok-gosoknya.Kulit Anda memiliki kandungan bakteri baik, dengan sering mandi maka Anda akan menghilangkan bakteri baik yang secara alami hidup di dalam tubuh Anda tersebut. Menurut PLOS.org, meskipun mereka akan bertambah dengan sendirinya namun sebaiknya tidak mandi setiap hari agar bakteri baik yang secara alami ada tersebut tidak hilang.Mandi membutuhkan konsumsi air yang banyak pada setiap rumah tangga. Menurut Home Water Works, rata-rata orang Amerika akan menggunakan 17,2 galon air selama 8,2 menit mandi dengan rata-rata menghabiskan 2,1 galon per menitnya."Minyak dan sampo yang sering digunakan dapat membuat rambut Anda menjadi kering, dan terlalu sering mengeringkan rambut Anda dapat membuat rambut Anda rentan terhadap kerusakan pada rambut," ujar Angela Lamb, MD, asisten profesor dermatologi di Icahn School of Medicine di Mount Sinai Hospital di New York. Terlalu sering keramas juga bisa membuat warna rambut Anda menjai kusam.(TIN)