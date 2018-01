4 Manfaat Mengejutkan ketika Anda Berhenti Mengonsumsi Alkohol

Jakarta: Enam bulan berhenti mengonsumsi alkohol akan membawa dampak baik bagi tubuh. "Efek alkohol bersifat kumulatif. Jika orang meminum satu gelas sehari pada usia remaja, mereka mungkin baik-baik saja setelah 10 atau 20 tahun, tetapi setelah 40 atau 50 tahun, ada risiko mulai mengalami masalah hati," kata Dr. Wakim-Fleming, periset dampak alkohol pada tubuh.



Di lain sisi, mengonsumsi satu gelas alkohol untuk wanita, dua untuk pria setiap harinya, dapat memperbaiki kesehatan jantung. Namun, ditegaskan bahwa tidak semua orang dapat merasakan manfaatnya.

Berdasarkan riset Dr Wakim-Fleming ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan ketika Anda berhenti minum alkohol, antara lain kulit menjadi lebih sehat dan segar. Manfaat dari segi kesehatan lainnya, tekanan gula darah kembali normal.Manfaat dari berhenti mengonsumsi alkohol selama 6 bulan.Berat badan turunBukan rahasia lagi jika alkohol mengandung tinggi kalori. Dengan 7 kalori per gram, segelas anggur standar (5 ons) mengandung sekitar 130 kalori, dan porsi bir (12 ons) mengandung hampir 330 kalori. Sebuah penelitian tahun 2017 di American Journal of Preventive Medicine menemukan bahwa orang-orang yang minum alkohol setidaknya sebulan sekali selama satu tahun memiliki 41 persen risiko mengalami kelebihan berat badan setelah 5 tahun.Bantu Anda tidur nyenyakMenurut studi tahun 2013 di jurnal Alcoholism: Clinical and Experimental Research, alkohol mengganggu fase paling restoratif dari tidur yang terjadi di malam hari.Menigkatkan kekebalan tubuhAlkohol dapat menekan sistem kekebalan tubuh, yang mungkin menghambat kemampuan untuk melawan penyakit. Kebiasaan minum alkohol sampai mabuk dapat mengganggu kemampuan tubuh Anda memproduksi sitokin, atau bahan kimia yang membantu melawan infeksi, menurut National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.Kulit tampak lebih mudaTingginya gula pada alkohol menjadi salah satu faktor pemicu munculnya keriput lebih cepat.(DEV)