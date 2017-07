8 Manfaat Menyantap Oatmeal yang Perlu Anda Ketahui

Metrotvnews.com, Jakarta: Apakah Anda terbiasa sarapan dengan oatmeal? Ya, oatmeal adalah makanan sehat untuk dikonsumsi dan menyehatkan baik tubuh, kulit dan rambut.



Ada orang yang menyantap oatmeal dalam bentuk bubur manis dengan buah-buahan, maupun asin. Tapi tidak ada masalah, keduanya mengandung banyak nutrisi dan manfaat. Berikut ini ada delapan manfaat oatmeal yang perlu Anda ketahui:

1. Oatmeal mengandung serat tinggi yang bisa menyeimbangkan kadar kolesterol. Ini membantu mengurangi LDL (kolestrol jahat dan mempertahankan HDL (kolerterol baik), sehingga bisa mengurangi resiko terserang penyakit jantung.2. Oatmeal mengandung zat besi, vitamin B dan E, selenium (penangkal radikal bebas) dan seng yang memberikan nutrisi pada tubuh juga meningkatkan daya ingat. Selain itu, kandungan beta glucan-nya bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh.3. Gandum membantu melawan penyakit hormonal, seperti kanker payudara, prostat dan ovarium di kalangan wanita.4. Serat dalam oatmeal membantu mencegah sembelit, mengatasi masalah pencernaan dan sehat dikonsumsi bagi penyandang diabetes, karena serat larut mengendalikan glukosa darah. Oatmeal yang kaya serat ini juga bisa membantu menurunkan berat badan.5. Lemak pelumas pada gandum berguna sebagai pelembab dan membuat lapisan pelindung di atas kulit untuk melawan sinar UV.6. Oatmeal juga bisa dijadikan oat face pack (masker) bisa menuntaskan masalah jerawat, menjaga kulit bersih dari noda dan jerawat. Masker oat juga efektif menyembuhkan neurodermatis, yakni penyakit yang membuat kulit terasa gatal dan meradang.7. Tahukah Anda, oat bisa juga dipakai untuk perawatan rambut? Oat bisa untuk membersihkan kulit kepala, mengatasi ketombe dan membuat rambut lebab, lembut dan kuat.Jika Anda ingin menikmati maanfaat oat dengan cara yang lebih praktis, pilihlah Fitbar. Fitbar cocok untuk camilan sehari-hari. Tak perlu takut gemuk, sebab Fitbar juga mengandung oat, whole wheat dan quinoa yang membuat tubuh mendapatkan serat larut. Fitbar bebas kolesterol dan trans-fat.Dengan hanya memiliki jumlah 90 kkal/saji, menjadikan Fitbar dikenal sebagai cemilan rendah kalori yang hadir dengan pilihan rasa yang super enak yaitu chocolate, fruits, dan nuts. Ingin mengemil sehat tanpa ribet? Choose Fitbar, snacking with no worry!(ROS)