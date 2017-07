Rutin Konsumsi Kacang Kenari Tingkatkan Kinerja Usus

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebuah penelitian menemukam bahwa konsumsi setengah cangkir kenari per hari dapat membantu melindungi sistem pencernaan karena meningkatkan jumlah bakteri prebiotik dalam usus dan mengurangi risiko



Penemuan yang diujicoba pada hewan tersebut menunjukkan bahwa pola maka tinggi kenari dapat membentuk kumpulan mikroba usus dan meningkatkan manfaat bakteri baik seperti Lactobacillus, Roseburia, and Ruminococcaceae secara signifikan.

Kenari berperan sebagai probiotik yang membantu menutrisi dan menumbuhkan bakteri yang menjaga sistem pencernaan tetap sehat."Kesehatan usus berhubungan dengan kesehatan keseluruhan pada tubuh. Studi kami menunjukkan bahwa kenari mengubah usus, sehingga memberikan penjelasan manfaat makan kenari pada kesehatan jantung dan otak," ujar pemimpin studi Lauri Byerley, asisten profesor dari Louisiana State University, Amerika Serikat.(Baca juga: Segenggam Kacang-kacangan dapat Kurangi Risiko Penyakit Jantung Hingga 30 Persen Ia menambahkan, konsumsi kenari telah terbukti mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker. Kandungan bioaktif dalam jenis kacang ini memberi banyak manfaat."Banyaknya jenis bakteri yang lebih baik membuat kesehatan menjadi lebih baik juga, sementara keragaman yang rendah dapat menyebabkan beberapa kondisi seperti obesitas dan peradangan usus," tambah Byerley.Kenari adalah satu-satunya kacang-kacangan yang mengandung jumlah alpha-linolenic acid (ALA), asam lemak omega 3 berbahan tanaman, (2,5 gram per satu ons), protein (2 gram per satu ons), dan serat (2 gram per satu ons).Studi tersebut mengujicoba dua kelompok tikus besar yang diberi pola makan tinggi kenari, yang setara dengan 2 ons (setengah cangkir) per hari pada manusia dan tanpa konsumsi kenari, selama 10 minggu.(TIN)