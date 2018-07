Ini Alasan Kenapa Perokok Harus Banyak Asupan Vitamin C

Jakarta: Merokok memberi berbagai dampak buruk bagi kesehatan. Bahkan, kebiasaan tersebut membuat tubuh memerlukan lebih banyak asupan nutrisi.



Ahli gizi dr Marya Haryono, SpGK mengungkapkan bahwa perokok aktif atau perokok pasif membutuhkan asupan vitamin lebih banyak 35 mg dari asupan normal.

Mengapa demikian?"Karena paparan radikal bebas pada perokok lebih tinggi, demikian juga dengan respons inflamasi," tukas dr. Marya dalam peluncuran minuman Oronamin C di Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak nutrisi untuk mengeliminasi zat-zat buruk tersebut. Salah satu di antaranya adalah vitamin C.Vitamin C memiliki banyak manfaat bagi tubuh seperti sebagai antioksidan, menjaga kesehatan kulit karena berperan dalam pembentukan kolagen, menyembuhkan berbagai jenis penyakit di antaranya flu dan sariawan, serta memperlancar metabolisme.Untuk bisa memenuhi Angka Kecukupan Gizi vitamin C, diperlukan lima porsi buah dan sayur per hari agar bisa setara dengan AGK sebesar 70-90 mg.Sumber vitamin C terbaik adalah bahan alami, yang banyak terdapat pada buah sitrus seperti lemon dan jeruk, tomat, serta brokoli.(DEV)