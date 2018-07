Kebiasaan Sehari-hari Ini Bikin Anda Lebih Bahagia

Jakarta: Ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membuat Anda hidup lebih lama, yang pada gilirannya bisa membuat Anda merasa lebih bahagia dan merasa lebih hidup.



Dan ternyata untuk mendapatkannya, Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang sulit untuk dapat meraihnya. Meskipun tidak ada cara yang pasti untuk mendapatkan kebahagiaan, namun beberapa cara ini bisa dilakukan.

(Menurut Susan Rose, seorang happines coach, cara untuk membuat hidup Anda lebih bahagia adalah dengan menumbuhkan rasa syukur. Foto: Pixabay.com)

Dikutip dari Elite Daily, berikut ini adalah rutinitas harian yang bisa Anda lakukan untuk membuat Anda merasa lebih bahagia.Menurut Susan Rose, seorang happines coach, cara untuk membuat hidup Anda lebih bahagia adalah dengan menumbuhkan rasa syukur. "Ada banyak cara untuk melakukan ini, tetapi yang bagus untuk mengawali hari adalah pada pagi hari dengan menuliskan daftar-daftar apa saja yang Anda syukuri dalam hidup Anda."(Baca juga: Lidah Buaya Efektif Sembuhkan Kulit dari Sunburn Menurut Mark Occhipinti, Ph.D., ND., Co-founder dan CEO American Fitness Professionals & Associates, tertawa dapat membantu menurunkan tekanan darah dan detak jantung Anda dan dalam jangka panjang ini secara teknis dapat membantu Anda untuk hidup yang lebih panjang dan bahagia."Hormon endorfin yang terdapat dalam tubuh tidak hanya membuat Anda lebih baik tetapi juga dapat bermanfaat baik bagi tubuh," ujar Occhipinti.Menurut Dr Joshua Zuckerman, MD, FACS, ahli bedah plastik bersertifikat di New York City, satu kebiasaan sederhana namun sering diabaikan yang pasti bisa membantu Anda hidup lebih lama, adalah menggunakan sunscreen atau tabir surya."Bahkan beberapa kulit terbakar yang parah dapat meningkatkan risiko kanker kulit seumur hidup Anda, yang dapat menjadi agresif dan membutuhkan eksisi jaringan yang signifikan atau menyebabkan kematian," kata Zuckerman kepada Elite Daily.Menurut Sheina Schochet, penasihat kesehatan mental yang berbasis di New York mengatakan agar menjadikan keluarga sebagai prioritas utama Anda. Jangan lupa untuk meluangkan waktu dengan orang-orang yang Anda cintai.Karena percaya atau tidak waktu berkualitas yang dihabiskan dengan orang yang Anda cintai mungkin dapat memperpanjang hidup Anda. Menurut Harvard Health, kurangnya hubungan yang kuat dan dekat dengan orang yang dicintai dapat meningkatkan risiko kematian Anda hingga 50 persen.(TIN)