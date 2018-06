Kenali Pertanda Gangguan Gim

Jakarta: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menambahkan "gangguan gim" ke daftar kondisi kesehatan mental.



Penambahan ini akan muncul dalam versi baru International Classification of Diseases (ICD), daftar penyakit standar WHO dan kondisi medis lainnya yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, pada Senin pekan depan.

Penambahan ini dimaksudkan untuk membantu para profesional klinis menentukan titik di mana hobi atau hobi bermain video game menjadi bermasalah. Di satu sisi, penambahan tersebut juga bisa membantu individu pecandu gim yang ingin mendapatkan perawatan.(Baca juga: Kecanduan Game Bisa Termasuk Gangguan Mental Berikut adalah karakter dari gangguan gim:1. Pola perilaku permainan yang terus-menerus atau berulang dimana pengguna kehilangan kendali diri atas situasi tersebut.2. Memprioritaskan gim dan mengesampingkan minat dan aktivitas harian lainnya.3. Melanjutkan perilaku bermain gim yang merusak meskipun ada konsekuensi negatif seperti kerusakan pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, interaksi dan tanggung jawab pekerjaan.Tidak semua pecinta gim harus khawatir akan mengalami gangguan gim. WHO menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa gangguan tersebut memengaruhi hanya sebagian kecil orang yang terlibat dalam kegiatan permainan digital atau video.Mengklasifikasikan permainan adiktif sebagai gangguan adalah topik yang kontroversial. Banyak psikolog percaya itu bukan kecanduan, melainkan mekanisme untuk mengatasi kondisi yang mendasar seperti kecemasan atau depresi.(TIN)