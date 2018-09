Manfaat Minum Susu Tiap Hari

Jakarta: Berbagai penelitian menunjukkan bahwa susu memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tak hanya membuat badan lebih tinggi, susu juga memberikan khasiat lain pada tubuh.



Berikut adalah beberapa manfaat rutin konsumsi susu tiap hari bagi tubuh, seperti dilansir Thehealthsite.

Senyawa yang terbentuk dalam susu dapat melindungi kita terhadap penyakit kardiovaskular. Senyawa tersebut menurunkan kadar serum total dan kadar kolesterol low-density lipoprotein (LDL) yang buruk dan trigliserida (lemak dalam darah).Sebuah studi dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi susu tanpa lemak secara rutin menurunkan tekanan darah pada orang dewasa setengah baya dan lebih tua.Kalsium dan Vitamin D dalam susu membantu membangun tulang yang kuat, melawan peradangan dan meningkatkan kekebalan.Sebuah penelitian oleh Unit Penelitian Nutraceutical Manusia di University of Guelph, bekerja sama dengan Universitas Toronto menemukan bahwa konsentrasi protein susu tinggi mengurangi konsentrasi glukosa darah postprandial.Susu dingin menetralkan pembentukan asam di lambung dan mencegah refluks asam. Susu juga membantu mengontrol GERD dan mengatasi panas yang dirasakan karena keasaman.Konsumsi susu membantu meningkatkan produksi serotonin, hormon yang terkait dengan suasana hati, nafsu makan dan tidur. Itu sebabnya segelas susu hangat sebelum tidur sering direkomendasikan.Menurut sebuah penelitian di Journal of Dairy Science, protein yang ditemukan dalam susu dapat secara signifikan mengurangi laju pertumbuhan sel kanker usus besar dari waktu ke waktu.Vitamin D, kalsium, seng, protein, dan mineral lainnya dalam susu membantu meningkatkan kulit sehingga membuat rambut lebih kuat, mencegah peradangan dan meningkatkan pertumbuhan sel-sel sehat.(ELG)