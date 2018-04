Ini Alasan Kenapa Cepat Lapar ketika Mengandung Bayi Kembar

Jakarta: Ketika sedang mengandung, sering merasa lapar adalah kondisi yang wajar mengingat gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tidak hanya untuk ibu, tetapi juga untuk bayi yang sedang ada di dalam kandungan.



Lalu, bagaimana jika bayi yang sedang dikandung adalah kembar? Apakah rasa lapar akan meningkat dua kali lipat?

Ahli kandungan Dr Jamil Abdur-Rahman seperti dikutip dari Romper mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi, dan tidak. Menurutnya, terkadang ada beberapa kasus yang justru ketika hamil para wanita mengalami penurunan selera makan."Umumnya progesteron, estrogen, dan human chorionic gonadotropin (HcG) cenderung sangat tinggi pada trimester pertama. Kadar hormon yang tinggi ini menghasilkan banyak rasa mual dan menyebabkan saluran pencernaan yang lamban, " jelas Abdur-Rahman."Karena hormon-hormon ini menyebabkan saluran pencernaan yang lamban, sehingga makanan bergerak melalui saluran pencernaan lebih lambat. Dan ini menghasilkan wanita yang hamil dengan kembar merasa kenyang lebih lama, terutama di trimester pertama."Namun setelah saluran pencernaan kembali menjadi normal, dimana mual dan muntah sudah berkurang wanita yang sedang mengandung bayi kembar akan cenderung lebih terasa lapar karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi dalam bentuk kalori untuk menumbuhkan dua bayi daripada wanita yang hanya memiliki satu bayi, " lanjut dia.Saat mengandung bayi kembar, ibu membutuhkan 300 hingga 900 kalori tambahan per hari, tergantung pada jenis tubuh dan kesehatan sebelum kehamilan. Jadi, merasa esktra lapar ketika mengandung bayi kembar bukanlah sebuah masalah."Pada trimester pertama, seorang wanita yang hamil kembar harus makan 400 kalori tambahan per hari. Seorang wanita yang hamil kembar di trimester kedua dan ketiga harus mengonsumsi tambahan 600 kalori per hari. Dan kenaikan berat badan harus berada antara 35-45 pounds ketika hamil dari awal sampai akhir," ujar Abdur-Rahman. Jadi, jika Anda memiliki anak kembar, Anda pasti akan berpotensi lebih lapar daripada wanita yang memiliki satu bayi saja.Anggap saja itu sebagai cara tubuh menunjukkan bahwa Anda perlu makan lebih banyak kalori yaitu antara 300 hingga 900 per hari daripada wanita yang hamil satu anak.