Fakta Unik Vitamin C

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu vitamin yang banyak dikenal orang yaitu vitamin C. Salah satu manfaat vitamin C adalah memberikan perlindungan terhadap kekurangan dalam sistem kekebalan tubuh, kardiovaskular, masalah kesehatan prenatal, mata, dan kerut di kulit.



Fakta Vitamin C

- Vitamin adalah asam askorbat-sebuah vitamin yang larut dalam air

*)Sumber: Mark Moyad, MD, MPH, Webmd, dan USA nutri-facts.

- Menurut para ahli, vitamin C adalah nutrien yang paling aman dan paling efektif untuk tubuhManfaat vitamin C antara lain untuk:- Sistesis kolagen- Komponen struktural dari pembuluh darah- Otot- Ikatan sendi- Tulang- Antioksidan yang efektif(Baca juga: Vitamin C Efektif Cegah Pertumbuhan Sel Kanker Menurut peneliti Mark Moyad, MD, MPH, dari the University of Michigan, kebutuhan vitamin C untuk satu hari adalah 500 mg/hari.Atau menurut U.S. Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine adalah:1. 90 mg untuk pria2. 75 mg untuk wanita3. 55 mg - 85 mg untuk wanita hamilBeberapa sumber vitamin C:1. Paprika merah 95 mg2. Jus orange 93 mg3. Kiwi 70 mg4. Stroberi 49 mg(TIN)