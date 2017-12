Laki-laki Bersolek, Salah atau Tidak?

Jakarta: Masih hangat diperbincangkan mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengoleskan lip balm disela wawancara beberapa waktu yang lalu meninggalkan berbagai pertanyaan. Namun, jika berbicara soal perawatan dan kecantikan ternyata tren tersebut sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu.



Jika Anda mengingat tentang perawatan wajah Cleopatra, bahkan ia tidur dengan makser emas untuk terus membuat kulitnya tetap dalam kondisi prima, kencang, dan cantik. Namun dalam perkembangan zaman, dunia perawatan dan kecantikan juga terus berkembang tak terkecuali juga dengan laki-laki.

(Memakai lip balm dianggap bisa mengatasi bibir yang pecah-pecah. Foto: Charisse Kenion/Unsplash.com)

Dalam sebuah penelitian di Australia menunjukkan bahwa kecantikan adalah sebuah nilai dan bukan hal yang subjektif. Dan secara populer kepercayaan ini diamini baik oleh perempuan dan laki-laki di banyak budaya di dunia.Dalam beberapa studi kriteria menarik bagi wanita adalah tulang pipi yang tinggi, bibir yang penuh atau tebal, mata yang besar, serta dagu yang agak meruncing.Dan kriteria tampan bagi seorang laki-laki adalah dagu yang besar, kulit yang halus, rambut yang terawat (misalnya tebal dan mengilap), serta wajah yang simetris antara kiri dan kanan."Semua itu adalah kriteria atau aspek dari nilai kecantikan juga ketampanan," sebut sebuah artikel bertajuk "8 Scientifically Proven Reasons Life Is Better If You're Beautiful" dari laman Businessinsider.com tersebut.(Baca juga: Alasan Sandi Kerap Pakai Lip Balm Menurut psikolog anak, remaja, dan keluarga Efnie Indrianie, M.Psi dari Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, mengatakan bahwa laki-laki yang senang bersolek bukan berarti hal yang aneh."Jadi itu sah-sah saja, karena mereka hanya aware dengan penampilannya saja, menjaga kelembapan bibir bukan karena untuk penampilan dan kecantikan saja, tetapi itu untuk kesehatan," tambah psikolog cantik ini.Efnie menambahkan bahwa pada umumnya laki-laki yang sangat peduli penampilan akan demikian (memperhatikan penampilannya). "Namun tidak berarti mereka mengalami gangguan identitas gender," tegasnya lagi."Selain itu, habit juga bisa membuat seorang laki-laki berperilaku demikian. Awalnya hanya tuntutan profesi, tetapi lama kelamaan terjadi proses internalisasi dan itu menjadi bagian dari dirinya. Selain itu, habit juga bisa membuat seorang laki-laki berperilaku demikian."Senada dengan Efnie, Lolo yang merupakan make up artist dari Make up by Lolo mengatakan bahwa pengunaan lip balm dianggap masih wajar saja."Pengunaan lip balm biasanya dipakai jika bibir pecah-pecah. Kalau di negara-negara Eropa pada musim dingin kulit dan bibir bisa pecah-pecah, jadi kalau mengatasinya dengan menggunakan lip balm ya tidak apa-apa."Efnie mengatakan bahwa sebenarnya penampilan merupakan hal yang penting. Apalagi jika posisi orang tersebut banyak dilihat oleh publik."Tidak berarti mereka ada sexual disorder," tegas Efnie. "Apalagi jika mereka mempunyai kepribadian "Histrionik", yaitu tipe kepribadian di mana individu yang suka mencari perhatian dari pihak lain," terang psikolog ramah ini.Pada penggunaan lip balm Efnie menegaskan bahwa pengunaannya masih wajar. "Kecuali jika sudah memakai lipstik ada preferensi untuk menjadi wanita," tutup Efnie.(TIN)